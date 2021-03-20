İstanbul'a kar mı yağacak? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İstanbul’da güneşli günler yerini yağışlara bıraktı. Soğuk ve yağış nedeni ile hava durumu tahminlerini detaylı olarak inceleyen vatandaşlar İstanbul’da kar mı yağacak? sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan Meteoroloji yağışlar konusunda İstanbulluları uyarırken kar beklendiğini de duyurdu. Peki, İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul’da ne zaman kar yağacak? İşte, Meteoroloji’den hava durumu tahminleri!

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'nin Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güncel hava tahmin raporuna göre, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde soğuk hava ve kar yağışı yeniden etkili olacak. Hafta sonu sıcaklıkların artması beklenirken fakat Pazartesi'den itibaren yağışlar geri dönüyor.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A KAR ALARMI

Önümüzdeki hafta itibari ile sıcaklıklar düşecek ve yağışlar artacak. Salı günü Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur bekleniyor. Çarşamba günü ise İstanbul dahil olmak üzere Marmara bölgesiyle beraber iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması tahmin ediliyor.

