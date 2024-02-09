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İstanbul adayları merakla bekliyordu! Yeniden Refah Partisi'nde Elif Erbakan iddiası

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
09.02.2024 21:56 | Son Güncelleme:
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Siyasi partiler 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde aday belirleme sürecinde son dönemece girdi. Seçimlerde ittifak yapmama kararı alan Yeniden Refah Partisi'nin büyükşehirlerdeki adayları da merak konusu olmuştu. YRP'nin İstanbul adaylığı için Elif Erbakan isminin kesinleştiği ve aday tanıtım toplantısında duyurulacağı iddiası siyaset gündemini hareketlendirdi.

İstanbul adayları merakla bekliyordu! Yeniden Refah Partisi'nde Elif Erbakan iddiası

31 Mart yerel seçimleri öncesinde adımları dikkatle takip edilen Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurmuştu. Bir süredir partinin İstanbul adayı konusunda çeşitli isimler konuşulurken yeni bir gelişme yaşandı.

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayının Elif Erbakan olduğunu iddia edildi. Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Necmettin Erbakan’ın kızı ve Fatih Erbakan’ın ablası Elif Erbakan’ın adaylığının yarın 11.00’da Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısında duyurulması bekleniyor.

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METİN KÜLÜNK'E TEKLİF GİTMİŞTİ

Parti Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için AK Partili Metin Külünk'e teklif götürdü. Teklif iddialarını doğrulayan Külünk Odatv'ye yaptığı açıklamada aynı nezaketle teklifi reddettiğini açıklamıştı.

*Külünk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"23 Kasım 2023 tarihinde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı başvurumuzu yaptık. Önce aday adaylığımızı, sonrasında ise projelerimizi beyan eden basına açık iki özel toplantı gerçekleştirdik.
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Aday adaylık kararımızda Türkiye'nin içine girdiği son kulvarda karşılaşılacak muhtemel engel ve zorlukları görerek, insanımıza karşı bir sorumluluk bilinci ile hareket ettik. Durumumuz bugün görünenden farklı bir neticeye işaret etti. Olabilir, takdirdir. Bu süreçte Yeniden Refah Partisi'nin nazik İBB adaylık teklifini kendilerine teşekkür ederek yine aynı nezaketle olmayacağımızı ifade ettik. Türkiye'yi içine çekmeye çalışan karadeliğin farkında olarak, seçim sürecini takip edeceğim ve Türkiye'nin ihtiyacı olan toplumsal barışı adalet üzere inşa etme yolunda çalışmaya devam edeceğiz"

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Yerel seçim Yeniden Refah Partisi
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