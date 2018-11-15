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İstanbul anketinde çarpıcı sonuçlar! Dikkat çeken oy farkı...

SEÇİM HABERLERİ  | 15.11.2018 14:03 | Son Güncelleme

Mart 2019 yerel seçim öncesinde Mediar Araştırma'nın yaptığı İstanbul anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP ve HDP arasındaki oy farkları dikkat çekti. Seçmenin, İstanbul'da nasıl bir aday beklediği sorusuna yanıt arandı. İşte son anketin sonuçları...

İstanbul anketinde çarpıcı sonuçlar! Dikkat çeken oy farkı...

Anket sonuçlarını bir rapor haline getiren araştırma şirketi, "İstanbul seçmeni nasıl bir aday bekliyor" sorusuna bir yanıt aradı. Raporda, "Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlerin en önemli alanlarından birisi olan İstanbul’da sonucu, önemli ölçüde Ak Parti ve CHP adaylarının diğer parti seçmenleri ile kurduğu ilişki belirleyecektir. Gerek 24 Haziran sonuçları gerekse kamuoyu yoklamaları, henüz bu iki partiden birinin kendi başına seçimi kazanmayı garanti edemediğini göstermektedir" denildi.

Raporda ayrıca milliyetçi seçmene bir önem atfedilirken, "Hem Ak Parti hem de CHP açısından özellikle milliyetçi seçmen grubu ile kurulacak ilişki tayin edici önemdedir. Zira hem bu seçmenin öncelikle yöneldiği iki partinin (MHP ve İYİ Parti) durumu hem de bu seçmen grubunun özellikle 24 Haziran’da AK Parti’ye yönelik tercihinin sürdürülüp sürdürülmeyeceği ile ilgili belirsizlikler seçimin sonucuna doğrudan etki edecektir" diye belirtildi.

AK PARTİ VE CHP ARASINDAKİ FARK AZALIYOR, MHP-İYİ PARTİ BİRBİRİNE YAKIN, HDP YÜZDE 10'UN BİRAZ ÜZERİNDE

Seçmenlere, "Önümüzdeki Pazar günü yerel seçimler olsa hangi partinin adayını desteklersiniz" diye de sorulurken, AK Parti ile CHP arasındaki oy yakınlığı dikkat çekerken, diğer tüm partilerin yüzde 10 ve altında bir oy oranına sahip oldukları görülüyor.

İşte o sonuç:

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"Önümüzdeki Pazar günü yerel seçimler olsa hangi partinin adayını desteklersiniz" sorusuna "Kararsız" ya da "Adaya bağlı" yanıtını veren seçmenin 24 Haziran'da kullandıkları oylara göre dağılımı ise şu şekilde:

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Raporda, "Adaya bağlı" ve "Kararsız" yanıtını veren seçmenin %38 ile en fazla milliyetçi kesim olduğu görülüyor. Daha sonra ise Atatürkçü ve muhafazakar seçmenin geldiği fark ediliyor.

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Vatandaşlar, aday profiline ilişkin beklentilerini de sıraladı. Vatandaşlar, aday kriterlerinde "Dürüst bir karaktere sahip olmalıdır" seçeneğini en önemli şık olarak görüyor. Vatandaşlar ayrıca, adaylardan; çalışkan ve becerikli olmasını isterken, aynı zamanda şehrin sorunlarını da iyi bilmesini istiyor.

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Raporda sonuç olarak adayların şu nitelikleri öne çıkıyor:

a. Yerel yönetici olarak gösterecekleri performanstan öte genel bir siyasetçi olarak toplumda tanınırlıkları ve sundukları profil

b. Farklı siyasal eğilimlerden ve parti seçmenlerinden oy alma becerisi

c. Ekonomik krizin yarattığı kararsızlık eğilimine bir güvenilirlik ile seçenek oluşturma kapasitesi

d. Toplumdaki gerginlik hatlarını aşma / onarma yeteneği


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yaw heee heee..yersek..her seçim aynı terane..seçim akşamı bazı suratlar mosmor..Ak parti geliyo baljon konuşmadı yapıyor..siz de mal mal bakıyosunuz..alışın artık..Atatürk büstü vb provakasyonlarla AKP nin önünü kesemezsiniz..okyanus ötesi feto çok bekler..papaz..
Seçim yaklaştıkca oy farkı artacak yüzde 50+1 hedefimiz.
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