İstanbul anketinde çarpıcı sonuçlar! Dikkat çeken oy farkı...

Anket sonuçlarını bir rapor haline getiren araştırma şirketi, "İstanbul seçmeni nasıl bir aday bekliyor" sorusuna bir yanıt aradı. Raporda, "Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlerin en önemli alanlarından birisi olan İstanbul’da sonucu, önemli ölçüde Ak Parti ve CHP adaylarının diğer parti seçmenleri ile kurduğu ilişki belirleyecektir. Gerek 24 Haziran sonuçları gerekse kamuoyu yoklamaları, henüz bu iki partiden birinin kendi başına seçimi kazanmayı garanti edemediğini göstermektedir" denildi.

Raporda ayrıca milliyetçi seçmene bir önem atfedilirken, "Hem Ak Parti hem de CHP açısından özellikle milliyetçi seçmen grubu ile kurulacak ilişki tayin edici önemdedir. Zira hem bu seçmenin öncelikle yöneldiği iki partinin (MHP ve İYİ Parti) durumu hem de bu seçmen grubunun özellikle 24 Haziran’da AK Parti’ye yönelik tercihinin sürdürülüp sürdürülmeyeceği ile ilgili belirsizlikler seçimin sonucuna doğrudan etki edecektir" diye belirtildi.

AK PARTİ VE CHP ARASINDAKİ FARK AZALIYOR, MHP-İYİ PARTİ BİRBİRİNE YAKIN, HDP YÜZDE 10'UN BİRAZ ÜZERİNDE



Seçmenlere, "Önümüzdeki Pazar günü yerel seçimler olsa hangi partinin adayını desteklersiniz" diye de sorulurken, AK Parti ile CHP arasındaki oy yakınlığı dikkat çekerken, diğer tüm partilerin yüzde 10 ve altında bir oy oranına sahip oldukları görülüyor.