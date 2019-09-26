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 İSTANBUL - AVCILAR'DA MİNARENİN DEVRİLME ANI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 17:37 | Son Güncelleme

İstanbul DHA  Avcılar'da minarenin yıkılmasına ait görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul DHA
Avcılar'da minarenin yıkılmasına ait görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Avcılar'da bir minare yıkıldı. Yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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-Yıkılma anı

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