 İSTANBUL - AVCILAR'DA MİNARENİN DEVRİLME ANI KAMERADA

\u0130stanbul DHA\nAvc\u0131lar'da minarenin y\u0131k\u0131lmas\u0131na ait g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\n\u0130stanbul'da 5.8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki deprem s\u0131ras\u0131nda Avc\u0131lar'da bir minare y\u0131k\u0131ld\u0131. Y\u0131k\u0131lma an\u0131 g\u00fcvenlik kameras\u0131na yans\u0131d\u0131.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n----------\n-Y\u0131k\u0131lma an\u0131PARTNERInstagram payla\u015f\u0131mlar\u0131 sayesinde 18 ya\u015f\u0131nda zengin oldu!Beyo\u011flu'nda \u00e7atlaklar olu\u015fan bina tahliye edildi\u0130stanbul'da be\u015fik gibi sallan\u0131yor! 34 art\u00e7\u0131 deprem
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