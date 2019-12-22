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İstanbul Bahçelievler'de kadın cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 12:59 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler'de Cezayir uyruklu bir kişi, tartıştığı eşini bıçakla öldürüp polise teslim oldu.

Olay sabah saat 04.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Fetih 1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cezayir uyruklu 42 yaşındaki Rached H. evli olduğu 52 yaşındaki eşi Mazouzi Fatiha ile gece boyunca tartıştı. Bir süredir eşine şiddet gösterdiği de iddia edilen Rached H. saat 04.00 sıralarında eline aldığı bıçakla Mazouzi Fatiha'yı öldürdü.

Sabah 08.00'de Fetih Caddesi üzerinde bulunan bir lokantanın önüne giderek orada bulunan polis ekiplerine eşini öldürdüğünü söyleyen Rached H., polislerle beraber kirada oturdukları eve giderek cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Cinayetin işlendiği eve giren polis ekipleri salonda yerde üzeri örtülü yüz kısmı açık bir kadın cesedi ve masada üzerinde kan bulunan 1 adet meyve, 1 adet ekmek bıçağı buldu.

Olay yerine çağrılan ambulans ekipleri, yerde yatan Mazouzi Fatiha'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de Rached H.'yi gözaltına alıp polis aracıyla karakola götürdü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mazouzi Fatiha'nın cesedi tabuta alınarak cenaze aracıyla adli tıp morguna kaldırıldı.

'ÇALIŞMAMASINDAN ŞİKAYETÇİYDİ' İDDİASI

Rached H.'nin uzun süredir çalışmadığı ve sürekli evde olduğu öğrenildi. Mazouzi Fatiha'nın ise yaşadıkları dairenin karşısında bulunan bir güzellik merkezinde part time çalıştığı ve sürekli evde olan kocasının iş bulup çalışmamasından şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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