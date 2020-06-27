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İstanbul Bahçelievler'de tekstil atölyesinde patlama! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2020 07:09 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Bahçelievler’de, 6 katlı bir binanın giriş katında bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İstanbul Valiliği'inden patlamaya ilişkin yapılan açıklamada "Bahçelievler'deki patlamada yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. 10 kişi ise yaralandı." denildi.

Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir tekstil atölyesindeki patlama saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlama sonrası yangına müdahale ederken yaralılar kurtarıldı. İtfaiye erleri yaralılardan bazılarını omuzlarına alarak ambulansın yanına getirdi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Patlama yaşanan binanın duvarlarında çatlaklar oluştu, yan binaların ise camları kırıldı. Binadan yoğun dumanlar yükselirken, ekiplerin olay yerindeki çalışma ve incelemeleri sürüyor. Mahalle sakinleri deprem olduğunu sandıklarını söyledi. Görgü tanıklarından biri, "Deprem oluyor sandık, bütün mahalle bir anda sokağa çıktı. Baktık aramızda 500 metre fark var" dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden patlamayla ilgili açıklama yapıldı.

Yazılı açıklamada şöyle denildi: "Saat 04.55'te Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde, ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından dolayı bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekibi ve polis sevk edilmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle meydana gelen yangın söndürülmüştür. Binanın üst katlarından panik halinde dışarı çıkarken hafif yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilmiş, yabancı uyruklu 1 kişinin hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Binada yangın sonrası soğutma çalışmaları tamamlanmış ve tedbir amaçlı olarak tahliye çalışması yapılarak bina boşaltılmıştır. Olay ile ilgili inceleme ve soruşturma yürütülmektedir"

İTFAİYE MÜDAHALE EDERKEN PATLAMALAR DEVAM ETTİ

Yaralıların kaldırılmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etti. Çalışmalar sırasında zaman zaman patlamaların devam ettiği görüldü. Yaklaşık 1 buçuk saat sonra yangın kontrol altına alındı. Yangının soğutma çalışması sürerken, patlamanın kesin nedeni incelemenin ardından belli olacak.

Patlama nedeniyle bitişik olan iki binan birbirinden ayrıldı. İki binanın yanı sıra caddenin paralelindeki Sakıp Sabancı Caddesi’ndeki bazı iş yerlerinin de camlarının kırıldığı görüldü.

Patlama nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken aralarında hasar görenlerin de yer aldığı araçlar, bulundukları yerden çekicilerle kaldırıldı.

Olay yerinde İtfaiye, elektrik işleri ve İGDAŞ ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

"PATLAMA YATAKTAN FIRLATTI"

Patlamanın kendisini yataktan fırlattığını anlatan bina sakini Saadet Ergün, “Uyurken birden bire patlama oldu. Yataktan fırlattı beni, çok büyük bir gürültü oldu. Kapıyı açtım dumanlar geldi. Balkona çıktım oradan da dumanlar geldi zehirleniyordum. Mutfağın penceresini açıp hava almaya çalıştım. Yaklaşık bir saat sonra itfaiye geldi kurtardı. Sanki bir bomba atmışlar gibi ses geldi; savaş çıkmış gibiydi. Aşağısı tekstil atölyesiydi” dedi.

"DEPREM OLDU ZANNETTİK"

Çok büyük bir gürültü sesiyle uyandıklarını belirten bina sakini Mehmet Gümüş, “Uyuyordum, bir anda patlama oldu. Alevler binanın üstüne kadar çıktı. Sonra her taraf duman doldu. İtfaiye geldi aşağıya indirdi. Biz önce deprem oldu sandık, çok büyük bir gürültü ve sarsıntı oldu. Evde eşyalar devrildi. Aşağısı tekstil atölyesi olarak kullanılıyordu” diye konuştu.

(İHA/DHA)

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