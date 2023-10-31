HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul barajları dip seviyeyi gördü! Doluluk oranı yüzde 18'e indi

İstanbul barajları dip seviyeyi gördü! Doluluk oranı yüzde 18'e indi

31.10.2023 18:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sonbaharın gelmesiyle yağışların artmaması ve barajların dolmaması endişeleri de beraberinde getirmişti. 31 Ekim 2023 itibarıyla barajlarda doluluk oranı yüzde 18,59 olarak ölçüldü.

İstanbul barajları dip seviyeyi gördü! Doluluk oranı yüzde 18'e indi

İstanbul'da beklenen yağışların gelmemesi her geçen gün barajlardaki kuraklığı artırıyor. Kurak geçen yazın ardından kurak sonbahar barajlarda dip seviyeyi gösterdi.

İSKİ verilerine göre, doluluk oranı yüzde 18.59 olarak ölçüldü. İstanbul'da 6 barajda doluluk oranı adeta kuruma seviyesi olan yüzde 10’un altına düştü.

EN DOLU BARAJ ÖMERLİ BARAJI!

Terkos yüzde 9, Büyükçekmece, sazlıdere ve Pabuçdere barajlarında su oranı yüzde 4'e düştü. İstanbul’un en dolu barajı ise Melen’den getirilen suyla beslenen Ömerli Barajı oldu.

Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 40, Darlık Barajı ise
yüzde 30 olarak ölçüldü.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail'in kan donduran katliamına AK Parti'den sert tepkiİsrail'in kan donduran katliamına AK Parti'den sert tepki
Sinop'ta fıkra gibi olay! Mezarlığa gidenler gözlerine inanamadıSinop'ta fıkra gibi olay! Mezarlığa gidenler gözlerine inanamadı
İsrail-Filistin çatışmasına Yemen de katıldı! Savaş açtıklarını tüm dünyaya ilan ettilerİsrail-Filistin çatışmasına Yemen de katıldı! Savaş açtıklarını tüm dünyaya ilan ettiler
Anahtar Kelimeler:
İstanbul barajlar doluluk istanbul barajlar doluluk oranı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Canlı canlı gömüldüğünü söyleyen katilin mezarını kazdı

Canlı canlı gömüldüğünü söyleyen katilin mezarını kazdı

Dudaklarına yapıştırıcı sürüp kocasını öptü! Öylece kaldılar

Dudaklarına yapıştırıcı sürüp kocasını öptü! Öylece kaldılar

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.