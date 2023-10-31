İstanbul barajları dip seviyeyi gördü! Doluluk oranı yüzde 18'e indi

İstanbul'da beklenen yağışların gelmemesi her geçen gün barajlardaki kuraklığı artırıyor. Kurak geçen yazın ardından kurak sonbahar barajlarda dip seviyeyi gösterdi.

İSKİ verilerine göre, doluluk oranı yüzde 18.59 olarak ölçüldü. İstanbul'da 6 barajda doluluk oranı adeta kuruma seviyesi olan yüzde 10’un altına düştü.

EN DOLU BARAJ ÖMERLİ BARAJI!

Terkos yüzde 9, Büyükçekmece, sazlıdere ve Pabuçdere barajlarında su oranı yüzde 4'e düştü. İstanbul’un en dolu barajı ise Melen’den getirilen suyla beslenen Ömerli Barajı oldu.

Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 40, Darlık Barajı ise

yüzde 30 olarak ölçüldü.







