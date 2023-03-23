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  4. İstanbul Bayrampaşa'da hareketli dakikalar! İstinat duvarı çöktü, tedbir amaçlı bir bina boşaltıldı

İstanbul Bayrampaşa'da hareketli dakikalar! İstinat duvarı çöktü, tedbir amaçlı bir bina boşaltıldı

23.03.2023 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde inşaat halindeki bir binanın istinat duvarı çöktü. Tedbir amacıyla inşaat yanındaki bina boşaltılırken, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. İşte haberin detayları...

İstanbul Bayrampaşa'da hareketli dakikalar! İstinat duvarı çöktü, tedbir amaçlı bir bina boşaltıldı

İstanbul'da inşaat halindeki binanın istinat duvarı çöktü. Tedbir amacıyla göçük alanının yakınındaki bir bina boşaltıldı.

Olay saat 19.00 sıralarında Bayrampaşa ilçesi Kartaltepe Mahallesi Süleymanşah Caddesi'nde meydana geldi. Yapımına yeni başlanan binanın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

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EKİPLER BÖLGEDE

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından çökme riski bulunan bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Başka göçük oluşmaması için inşaat alanına kamyonlarla toprak döküldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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Bayrampaşa istinat duvarı

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