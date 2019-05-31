İSTANBUL - BEBEĞİNE İŞKENCE YAPAN KADINA 20 YIL HAPİS İSTEMİ

- İddianamedeki ifadeler dehşete düşürdü

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Avcılar'da, 1,5 yaşındaki öz kızı Eylül Mira'nın vücudunun farklı yerlerini jiletle kesip, farklı bölgelerine çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte eden Ezgi Korucu hakkında "Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 28 yaşındaki Ezgi Korucu'nun kızına bir türlü ısınamadığını, işkence ve eziyetleri çocuğun ölmesi amacıyla yaptığını ifadesinde söylediği de iddianameye yansıdı. 15 ay süren işkencenin detayları ise iddianamede yer aldı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; 2 Kasım 2017'de dünyaya gelen Eylül Mira solunum rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakım ünitesinde bir süre kaldı, ardından da taburcu edildi. Anne Ezgi Korucu öz kızına bir türlü ısınamadı ve ölmesi amacıyla şırınga iğnesini alarak ağzının iç kısımlarına batırıp ağzından kan gelmesini sağladı. Bu nedenle tekrar Eylül Mira bebek hastanenin yoğun bakımda 15 gün yattı ve taburcu oldu. Eylül Mira'nın 3 gün sonra idrarından kan gelmesi sebebiyle bu kez Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine götürüldü. Eylül Mira idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle 10 gün hastanede kaldı. Anne Ezgi Korucu taburcu olduktan 3 gün sonra kızının burnunun, ağzının ve kulağının iç kısımları ile göbek deliğine şırınga iğnesini defalarca batırarak bu bölgelerden kan gelmesini sağladı, vücudunun çeşitli yerlerini sıkarak morluklar oluşmasına sebep oldu. Bebek bu kez de Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü, burada 45 gün kaldıktan sonra taburcu edildi. Ancak 3-4 gün sonra yine Ezgi Korucu şırınga iğnesi ile bebeğin burnun iç kısmına bir çok kez iğne batırarak yeniden burnundan kan gelmesini sağladı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 20 kaldıktan sonra teşhis konulamayan Eylül Mira bebek Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne sevk edildi. Bu hastanede de 15 gün kaldıktan sonra taburcu edildi. Ezgi Korucu yine bebeğinin burnunun iç kısmına defalarca şırınga iğnesini batırarak kan gelmesini sağladı. Bebek 4-5 kez daha Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne götürüldü ancak teşhis konulamayarak taburcu edildi.