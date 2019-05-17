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İSTANBUL - BEŞİKTAŞ'TAKİ TERÖR SALDIRISI DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 12:45 | Son Güncelleme

* Mahkeme heyeti,  4 sanığı 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 4 bin 890'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.  Haber: Serpil KIRKESER  /  Kamera:  İstanbul DHA İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş - Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39'u emniyet mensubu, 47 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin 24'ü tutuklu 27 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

* Mahkeme heyeti, 4 sanığı 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 4 bin 890'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA
İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş - Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39'u emniyet mensubu, 47 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin 24'ü tutuklu 27 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 4 sanığı 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 4 bin 890'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Bazı sanıkların dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, diğer sanıkları da değişik suçlardan değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırdı. Bir sanığın da tahliyesine hükmedildi.
İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada tutuklu sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

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