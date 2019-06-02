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İSTANBUL - BİNALİ YILDIRIM, BAKAN VARAK'IN SAHUR DAVETİNE BİR TEPSİ SİMİTLE KATILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 13:52 | Son Güncelleme

"Gençlere 10 GB internet vereceğiz" Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sahur çağrısına bir tepsi simitle katıldı.

"Gençlere 10 GB internet vereceğiz"

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sahur çağrısına bir tepsi simitle katıldı. Yıldırım, gençlere bedava 10 GB internet vereceğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün sosyal medyada sahur daveti yaptı. Bakan Varank, Twitter hesabından, "Gençler ve kendini genç hissedenler, İstanbul'dayız. Beşiktaş civarında bu gece sahur yapsak kimler gelir?" yazdı. Binali Yıldırım ise Varank'ın bu çağrısına "Simitleri aldım geliyorum" diyerek karşılık verdi. Binali Yıldırım elinde simit tepsisiyle Beşiktaş'ta gerçekleşen sahura katıldı. Sahurda T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da yer aldı.

Binali Yıldırım, programda yaptığı konuşmasında, “Gençlere 10 GB internet vereceğiz, bedava, sebil. Gençler belediyenin bütün spor tesislerinden bedava yaralanacak. Şehir tiyatrolarından bedava yararlanacaklar. İstanbul'u gençler için küresel gençlik merkezi yapacağız, müzik ve festivallerin merkezi yapacağız. Gençler için hizmetimiz bununla sınırlı değil. İstanbul'da staj yeri bulamayan genç kalmayacak. Bütün gençlere hem de ücretli staj imkanı sağlayacağız. 50 bin gencimize her yıl kısmi zamanlı iş sağlayacağız. Bunu Çalışma ve Aile Bakanlığı ile birlikte yapacağız. Gençlere girişim sermayesi olarak yani yenilikçi teknolojilere yönelik yazılım, kodlama, yapay zeka gibi konularda girişim sermayesi vereceğiz. Her gencimize 100 bin liraya kadar destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım gençlere, “Başkan olursam sizleri kanka olarak yanımda görmek istiyorum" dedi.

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