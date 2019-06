"İstanbul Biz Birlikte Türkiye'yiz Buluşması"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ayağına vurulan prangalardan AK Parti döneminde kurtulduğunu belirterek, "Son 17 yılda demokrasimiz güçlendi, vesayet geriledi, milletimizin birlik ve beraberliği hiç olmadığı kadar perçinlendi. Bugün AK Parti ülkemizdeki her kesimin, herkesin partisidir. Biz hep dindarının da sekülerinin de gencinin de yaşlısının da temsilcisi olduk." dedi.

"Bizim aşkımız var, derdimiz var. 25 yıl önce İzmir'de nasıl bir havalimanı vardı? Geldik, şimdiki Adnan Menderes Havalimanı'nı yaptık. Türkiye ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu. Milletimiz yıllardır hasretini çektiği hizmet ve eser siyasetine yine bizim dönemimizde kavuştu. Son 17 yılda demokrasimiz güçlendi, vesayet geriledi, milletimizin birlik ve beraberliği hiç olmadığı kadar perçinlendi. Bugün AK Parti ülkemizdeki her kesimin, herkesin partisidir. Biz hep dindarının da sekülerinin de gencinin de yaşlısının da temsilcisi olduk. Doğudan da batıdan da kuzeyden de güneyden de oy alan, destek gören, 82 milyonun tüm renkleriyle kucaklaşabilen yegane hareket bizim hareketimizdir, bizim davamızdır. Cumhur İttifakı ve AK Parti ülkenin iç barışının, huzurunun, istikrarının, hepsinden önemlisi milli bekanın teminatıdır. Fakat bu beka kavramından rahatsız olanlar var. AK Parti varsa, Cumhur İttifakı ayaktaysa, asgari müştereklerde buluşabiliyorsak Allah'ın izniyle Türkiye'nin geleceği de aydınlıktır. Mesele vatan olduğunda, mesele milli bekamız ve bağımsızlığımız olduğunda bir araya gelebiliyorsak, ülkemizin yolu da ufku da açıktır."

Bunun için Türkiye Cumhurbaşkanı olarak milletin emanetini sırtında taşıyan biri olarak her fırsatta "Siyaset asla sıfır toplamlı bir oyun değildir." uyarısını yaptığını dile getiren Erdoğan, siyasetin insanları ortak değerler, ortak idealler etrafında bir araya getirme sanatı olduğunu söyledi.

Siyaseti sıfır toplamlı bir oyun olarak görenlerin yanlış yaptığını, siyaseti insanı birbirine kırdırmanın aracı haline getirenin millete ihanet içinde olduğunu belirterek, "Her kim çıkarı, menfaati için 82 milyonun içinde bulunduğu Türkiye gemisinin altını oyuyorsa bu millet onları asla affetmeyecektir. Her kim Meclis kürsüsünü iftira kürsüsüne çeviriyorsa, o sadece kendi itibarını değil, siyasetin itibarını da yok ediyor demektir. Her kim yalanı bir siyaset yapma yöntemi dönüştürüyorsa Türk demokrasisisin altını oyuyor demektir." şeklinde konuştu.

