HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Boğazı'nda genç kızların hareketi şaşkına çevirdi! Rastgele kurşun yağdırdılar

İstanbul Boğazı'nda genç kızların hareketi şaşkına çevirdi! Rastgele kurşun yağdırdılar

27.09.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde iki genç kadının rastgele etrafa kurşun yağdırması tepkiye neden oldu. İstanbul Boğazı'nda kaydedilen görüntülerde daha fazla izlenme ve daha fazla beğeni almak için yaptıkları 'şov'un ardından gözaltına alınan genç kadınlar adliyeye sevk edildi. 22 ve 23 yaşlarındaki ikili ifadelerinde olayın Haziran ayında yaşandığını, videoyu ise bir arkadaşlarının çektiğini belirtti.

İstanbul Boğazı'nda genç kızların hareketi şaşkına çevirdi! Rastgele kurşun yağdırdılar

İstanbul Boğazı'nda bindikleri bir tekneden rastgele silahla ateş eden iki genç kızın görüntüleri sosyal medyada yayılınca gündem oldu. Birçok kullanıcının tepkisini çeken görüntülerde beğeni uğruna magandalık yapan ikili, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri yapılan açık kaynak çalışmalarında tekne üzerinde ateş eden ve paylaşım yapan şahsın Binnur A. (23) isimli şahıs olduğu tespit etti. Yanındaki şahsın ise F. K.(22) olduğu belirlendi. 2 genç kız gözaltına alındı.

Screenshot_22

''VİDEO, HAZİRAN AYINDA ÇEKİLDİ''

Sabah gazetesinin haberine göre, genç kadınlar ifadelerinde olayın Haziran ayında yaşandığını videoyu ise bir arkadaşlarının çektiğini belirtti. Genç kızlar silahı kendilerine kaptanın verdiğini söyleyince polis kaptan A.K.'yı da gözaltına aldı.

Screenshot_18

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

A.K.'ye genel güvenliği tehlikeye atmak suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı. Olayda kullanılan silah ise teknede ele geçirildi. Gözaltına alınan iki üniversite öğrencisi Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Screenshot_19

Market sahibine 'Sakız' dayağı! Taş, tekme, yumruk havada uçuştuMarket sahibine 'Sakız' dayağı! Taş, tekme, yumruk havada uçuştu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbullular dikkat! Haftada 400 yumurta bırakıyor: Alarmın adı bu kez 'AEDES'İstanbullular dikkat! Haftada 400 yumurta bırakıyor: Alarmın adı bu kez 'AEDES'
Korkunç olay! Ormanlık alanda 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar ettiKorkunç olay! Ormanlık alanda 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti
AK Parti ilk sırada ama... Dikkat çeken 'ittifak' detayı!AK Parti ilk sırada ama... Dikkat çeken 'ittifak' detayı!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

EYT'de beklenen haber geldi! Bakan Bilgin duyurdu: Çalışmalar tamamlandı

EYT'de beklenen haber geldi! Bakan Bilgin duyurdu: Çalışmalar tamamlandı

Mersin'deki hain saldırı kamerada! Çatışma anı...

Mersin'deki hain saldırı kamerada! Çatışma anı...

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...

Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...

Lina'nın kahreden sonu! Derin dondurucuya atmışlar

Lina'nın kahreden sonu! Derin dondurucuya atmışlar

İlginizi Çekebilir

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.