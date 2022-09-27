İstanbul Boğazı'nda genç kızların hareketi şaşkına çevirdi! Rastgele kurşun yağdırdılar

İstanbul Boğazı'nda bindikleri bir tekneden rastgele silahla ateş eden iki genç kızın görüntüleri sosyal medyada yayılınca gündem oldu. Birçok kullanıcının tepkisini çeken görüntülerde beğeni uğruna magandalık yapan ikili, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri yapılan açık kaynak çalışmalarında tekne üzerinde ateş eden ve paylaşım yapan şahsın Binnur A. (23) isimli şahıs olduğu tespit etti. Yanındaki şahsın ise F. K.(22) olduğu belirlendi. 2 genç kız gözaltına alındı.

''VİDEO, HAZİRAN AYINDA ÇEKİLDİ''

Sabah gazetesinin haberine göre, genç kadınlar ifadelerinde olayın Haziran ayında yaşandığını videoyu ise bir arkadaşlarının çektiğini belirtti. Genç kızlar silahı kendilerine kaptanın verdiğini söyleyince polis kaptan A.K.'yı da gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

A.K.'ye genel güvenliği tehlikeye atmak suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı. Olayda kullanılan silah ise teknede ele geçirildi. Gözaltına alınan iki üniversite öğrencisi Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



