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Market sahibine 'Sakız' dayağı! Taş, tekme, yumruk havada uçuştu

27.09.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen olayda bir markete giren 2 kadın 4 kişi, market sahibine saldırdı. Aldıkları sakız ve meşrubatın parasını ödemeden cebine koyan kişiye engel olmak isteyen market sahibi kendini sopayla savunmak zorunda kaldı. Olayın halen şokunda Servet Kırboğa, “Kargaşada ne aldıklarını bilmiyorum. Taş, tekme, yumruk ne denk getirilerse vurdular. Kendimi savunmaya çalıştım” dedi.

Market sahibine 'Sakız' dayağı! Taş, tekme, yumruk havada uçuştu

Olay, Antalya Hüsnü Karakaş Mahallesi Ömer Halis Demir Caddesi üzerindeki Servet Kırboğa’ya ait markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, biri kolu alçıda 2’si kadın 4 şüpheli markete girip alışveriş yapmak için ürünlere bakmaya başladı. Bu sırada kadınlardan birisi iddiaya göre sakız ve meşrubatları cebine koydu. Şahısların hareketlerinden şüphelenen Kırboğa, tepki gösterdi.

Bunun üzerine kimliği belirsiz kişiler Kırboğa’ya saldırarak darbetti. Kavga anında Kırboğa, eline aldığı sopayla kendini savunmaya çalıştı, şüpheliler ise taşla karşılık verdi. Arbedeyi görüp yardıma gelen başka bir esnaf Ahmet Yaman da kolundan yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

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Durumun polise bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, kimliği belirsiz şüphelilerin eşkali doğrultusunda arama çalışması başlattı.

“KENDİMİ SAVUNMAYA ÇALIŞTIM”

Olayın halen şokunda Servet Kırboğa, “Kargaşada ne aldıklarını bilmiyorum. Taş, tekme, yumruk ne denk getirilerse vurdular. Kendimi savunmaya çalıştım” dedi.

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OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, market içerisinde Kırboğa ve şüphelilerin tartışma ve marketin dışında arbede anları yer aldı.
Kırboğa ve komşu esnaf Yaman, sağlık kontrolü sonrası ifade için emniyete götürüldü.

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(İHA)

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antalya
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