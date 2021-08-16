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  4. İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar! Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü ile çekildi

İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar! Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü ile çekildi

16.08.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'nda bu sabah hareketli dakikalar yaşandı. Kruvaziyer gemisi olarak inşa edilecek olan yolcu gemisinin dev parçası Boğaz'dan geçti. Gemi parçasının İstanbul Boğazı'ndan geçişine Kıyı Emniyet Kurtarma ekiplerinin römorkörü de eşlik etti.

İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar! Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü ile çekildi

Kruvaziyer gemisi olarak inşa edilecek olan yolcu gemisinin dev parçası İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemi parçasının geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.

ROMANYA'DAN İTALYA'YA ULAŞTIRILACAK

Yolcu gemisi olarak inşa edilecek olan kruvaziyer gemisinin bölümü Romanya'da tamamlandı. Dev parça sabah saat 07.00 sıralarından İtalyan bayraklı 'Carlo Martello' adlı römorkör ile çekilerek Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemi parçasının boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma 2 römorkörü de eşlik etti.

BOĞAZ'DAN 3 SAATTE GEÇTİ

Yolcu gemisinin parçası yaklaşık 3 saatte Boğaz geçişini tamamladı. Römorkör eşliğinde çekilen geminin bölümü İtalya'nın Porto Marghera Limanı'nda bulunan diğer parçaları ile birleştirilmesi götürülüyor.

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İstanbul
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