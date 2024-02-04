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  4. İstanbul Boğazı’nda kahreden olay! Kılavuz kaptan şehit oldu

İstanbul Boğazı’nda kahreden olay! Kılavuz kaptan şehit oldu

04.02.2024 11:30 | Son Güncelleme:
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İstanbul Boğazı’ndan geçişe hazırlanan yük gemisine kılavuzluk hizmeti vermek için giden kaptan Oğuz Kök, denize düşerek hayatını kaybetti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "Deniz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve denizcilik camiasına sabırlar diliyoruz" açıklamasında bulundu.

İstanbul Boğazı’nda kahreden olay! Kılavuz kaptan şehit oldu

Edinilen bilgilere göre olay, sabah 04.30 sıralarında İstanbul Boğazı güney girişinde yaşandı. İstanbul’dan Rusya’nın Tuapse şehrine gidecek olan New Siam isimli yük gemisine kılavuzluk hizmeti vermek için giden kaptan Oğuz Kök, güverteye çıkmaya çalışırken denize düştü. Feci olayda kılavuz kaptan Oğuz Kök, hayatını kaybetti.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bu sabah, İstanbul Boğazı güney girişinde kılavuzluk hizmeti vermek için gemiye katılırken, transfer esnasında denize düşen Kılavuz Kaptanımız Oğuz KÖK şehadete ermiştir. Deniz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve denizcilik camiasına sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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