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  4. İstanbul Boğazı'nda mayın paniği sonrası flaş karar! Karadeniz'de balık tutmak yasaklandı

İstanbul Boğazı'nda mayın paniği sonrası flaş karar! Karadeniz'de balık tutmak yasaklandı

26.03.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündüz saatlerinde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde mayına benzer bir yabancı cisim tespit edilmesinin ardından ekipler hızla harekete geçmişti. Cismin eski tip bir mayın olduğu ve etkisiz hale geldiği bildirilirken Karadeniz kıyısında balıkçılık faaliyetlerine de tedbir amaçlı engel geldi.

Bugün İstanbul Boğazı'nda mayın hareketliliği yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Rus işgalini önlemek için döşediği mayınların kopup Karadeniz kıyılarında başıboş halde dolaştığı belirtilmişti. Gündüz saatlerinde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde mayına benzer bir cisim fark edilmesiyle harekete geçildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eski tip mayın olduğu saptanan cismin etkisiz hale getirildiğini bildirirken Karadeniz kıyısında balıkçılık faaliyetlerine engel geldi. Bulgaristan sınırı ile Kandıra Kefken arasında, gün batımından gün doğumuna kadar ticari ve amatör balık tutmak yasaklandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Görülen lüzum üzerine balıkçılarımızın ve halkımızın can ve mal güvenliğinin temini için Bulgaristan sınırı ile Kocaeli ili Kefken bölgesi arasındaki denizel alanda, gün batımından gün doğumuna kadar her türlü ticari ve amatör su ürünleri avcılığı, bu günden itibaren ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur." (İHA)

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