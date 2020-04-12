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  4. İstanbul Boğazı'nda tehlike ucuz atlatıldı

İstanbul Boğazı'nda tehlike ucuz atlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 14:39 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı’nda makine arızası yapan ham petrol tankerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri hemen müdahale ederken, büyük bir kaza önlendi.

Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı’nda Beşiktaş önlerinde 274 metre uzunluğundaki Yunanistan bayraklı M/T Militos isimli tanker, güney-kuzey yönlü olarak boğaza girmesinin ardından makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Makine dairesi arızalanan tankerden yapılan ihbar sonrasında Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri 10 dakikadan daha kısa sürede olay yerine gelerek müdahalede bulundu.

Boğazın çeşitli yerlerinde 24 saat bekleyen 2, 5 ve 11 nolu römorkörler ile Mehmetçik isimli kurtarma gemisi, tankeri kuzey-güney yönüne çevirdi.

Tankerin baş ve kıç tarafından halatla bağlanan römorkörler, çekme güçleriyle sürüklenmeyi önledi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul boğazı Beşiktaş Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Petrol Tankeri

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