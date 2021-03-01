İstanbul Boğazı'ndaki sahiller tekne ve yat işgali altında

Beşiktaş'tan Sarıyer'e kadar uzanan, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek sahiline demirleyen tekneler doğal doku ve görünüme set çekiyor. Boğaz keyfi yerine tekne manzarası izlemek zorunda kalan çevre halkı ve İstanbullular ise durumdan şikayetçi ederken, teknelerin çevreyi ve denizi kirlettiğini öne sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise bu durumu düzeltmek için harekete geçtiğini açıkladı. Ancak işgaliye parası ödemeyen ve kaçak konumda bulunan teknelerde birinin sahibi Ziya Ahlat ise, "Biz aşağı yukarı 30 senedir buradayız. Kaçak değiliz. Bir defa adresimiz belli, saatimiz var. Saatten elektrik alıyoruz. Burası bir adres. Bu saate bir fatura geliyor. Biz bu faturayı ödüyoruz. Suyumuz var. Suya fatura geliyor. Biz burada kaçak olsak suyumuzu, elektriğimizi bağlamazlar. Burada saatler, abone oluyoruz, müracaat ediyoruz, adres veriyoruz" diyor.

"BİZ BURADA KAÇAK OLSAK SUYUMUZU, ELEKTRİĞİMİZİ BAĞLAMAZLAR"

Tekne sahibi kaptan Ziya Ahlat, “Daha önce Beşiktaş Belediyesi tarafından 'A1-2-3-4, B1-2-3' gibi bir harita yapmışlardı. Biz o haritanın içinde o zamanlar müracaat ettik, 'Biz Ayşe Sultan Yalısı'nın karşısında 8 numaradayız' deyince burası olduğu çıktı. Biz hepimiz gittik, burada gördüklerinizin hepsinin adresleri belli bize fatura geliyor. Biz Beşiktaş Belediyesi'ne buranın yer kirasını ödüyorduk, ondan soran birileri şikayet ettiler Büyükşehir Belediyesine. Büyükşehir 'bundan sonra bana vereceksiniz' diye devreye girdi, bir esinti yaptılar oldu 8-10 sene. Burada zaten teknenin enine boyuna ölçüyorsunuz ona göre bir fiyat çıkıyor, veririz öyle bir şey olursa. Kira vermiyoruz, gelen giden soran da yok ama şakır şakır elektrik parasını ödüyoruz" dedi.