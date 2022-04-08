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  4. İstanbul Boğazı'ndan 'apartman' geçti

İstanbul Boğazı'ndan 'apartman' geçti

08.04.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 katlı apartmanı andıran blok platformu taşıyan Panama bayraklı Christos XXIV adlı römorkör İstanbul Boğazı'ndan geçti. Platformun geçişine Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörü de eşlik etti.

İstanbul Boğazı'ndan 'apartman' geçti

Panama bayraklı Christos XXIV adlı römorkör Romanya'dan aldığı Atlantis X isimli platformu çekerek saat 13.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

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Platformun taşıdığı 8 katlı apartmanı andıran çelik blokları taşıyan römorkörün boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.

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Yaklaşık 3 saatte boğaz geçişini tamamlayan apartman görünümlü çelik blokları taşıyan römorkör, İtalya'nın Venedik Limanı'na gitmek üzere Marmara Denizi'ne açıldı.

(DHA)

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