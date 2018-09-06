İstanbul Büyükçekmece'de polis lüks aracı ateş ederek durdurabildi

Olay, Büyükçekmece Beykent kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu'ndan çalındığı öğrenilen beyaz renkli lüks aracı trafik polisleri fark etti. Ekipler, içinde 4 şahsın olduğu araca 'dur' ihtarında bulundu. Polisi gören şüpheliler araçla geri manevra yaparak kaçtı.
POLİS ARACIN LASTİKLERİNE ATEŞ AÇTI
Şahıslar, polisten kaçtıkları sırada vatandaşlara ait 2 araca da çarptı. Polisin lastiklerine ateş ettiği araç, kovalamacanın yaşandığı kavşaktan yaklaşık 1 kilometre ilerde bir ara sokakta bulundu.
HER YERDE ARANIYORLAR
Aracın içinde bulunan 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. (İHA)
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