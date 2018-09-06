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İstanbul Büyükçekmece'de polis lüks aracı ateş ederek durdurabildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 12:23 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükçekmece'de trafik polisleri tarafından kovalanan içinde 4 şüpheli bulunan çalıntı lüks araç, diğer araçlara çarparak kaçtı. Polisin lastiklerine ateş ettiği araç ara sokakta terk edilmiş şekilde bulundu.

İstanbul Büyükçekmece'de polis lüks aracı ateş ederek durdurabildi

Olay, Büyükçekmece Beykent kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu'ndan çalındığı öğrenilen beyaz renkli lüks aracı trafik polisleri fark etti. Ekipler, içinde 4 şahsın olduğu araca 'dur' ihtarında bulundu. Polisi gören şüpheliler araçla geri manevra yaparak kaçtı.

POLİS ARACIN LASTİKLERİNE ATEŞ AÇTI

Şahıslar, polisten kaçtıkları sırada vatandaşlara ait 2 araca da çarptı. Polisin lastiklerine ateş ettiği araç, kovalamacanın yaşandığı kavşaktan yaklaşık 1 kilometre ilerde bir ara sokakta bulundu.

HER YERDE ARANIYORLAR

Aracın içinde bulunan 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. (İHA)


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polis istanbul Büyükçekmece

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
LASTIK YERİNE ÜZERLERİNİ SİKSANIZA HİÇ Mİ AMERİKAN POLİSİNİ SEYRETMİYORSUNUZ.
hırsızlık yapıp ondan sonra nasıl adamım, insanım diye ortalıkta geziyorlar. arsız herifler
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