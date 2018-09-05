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İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 18:22 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'de kaçak akaryakıt istasyonuna çevrilen tır parkına yapılan baskında, yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı, 450 litre akaryakıt ve bu tanka bağlı benzin pompaları ele geçirildi. Olayla bağlantılı oldukları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, yasa dışı akaryakıt kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Büyükçekmece’de bir nakliyat firmasına ait tır parkında kaçak istasyon kurulduğu ihbarını aldı.

10 TON KAPASİTELİ AKARYAKIT TANKI BULDULAR

Alınan istihbarat doğrultusunda harekete geçen kaçakçılık polisi, söz konusu tır parkını uzun süre havadan ve karadan takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından 31 Ağustos’ta tır parkına hava destekli baskın düzenleyen polis, iş makinesi ile kazılan parkta yer altına gömülü 2 metre yüksekliğinde ve 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı, bu tankta 450 litre akaryakıt ile yakıt tankına bağlı 2 adet benzin pompası ele geçirildi. Yasa dışı işletme ile bağlantılı oldukları ileri sürülen İ.Y. ve H.U. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı.

YAKIT TANKINA VE AKARYAKITA EL KONULDU

Yakıt tankı ile akaryakıta el konulurken, gözaltına alınan İ.Y. ve H.U. adlı şüphelilere., ifadesinin alınmasının ardından Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı. (İHA)


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Büyükçekmece akaryakıt istasyonu operasyon benzin

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