İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın yedinci duruşmasında karar verildi. Duruşmada İmamoğlu, 7 bin 80 TL para cezasına çarptırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın yedinci duruşmasında karar verildi. Duruşmada İmamoğlu, 7 bin 80 TL para cezasına çarptırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın yedinci duruşmasında karar verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın yedinci duruşmasında karar verildi. Duruşmada İmamoğlu, 7 bin 80 TL para cezasına çarptırıldı.