İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı rahat ve huzurlu geçirmesi için gerekli hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) kurulan kurban kriz merkezi, bayram boyunca nöbette olurken, ALO 153 Kurban Hattı da ihbarları alacak.

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda belediyenin tüm ilgili birimleri Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 24 saat nöbette olacak.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü, ALO 153 Kurban Hattı üzerinden ihbar ve bilgilendirmeleri alacak. 24 saat açık olacak hat ile vatandaşların her türlü şikayet ve talepleri değerlendirilirken, vatandaşlar kurbanlık hayvanlar ile ilgili bilgi edinebilecek. Beyazmasa Mobil Ekibi ve Yerinde Çözüm Ekibi, bayram süresince görev yapacak.

- Boğaz çevresinde sıkı tedbirler alındı

Zabıta Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Boğaz çevresi ve dere kenarlarında olumsuz görüntülerin yaşanmaması için sıkı tedbirler alıyor. Boğaz çevresi hem karadan hem de denizden sıkı denetimde tutulacak.