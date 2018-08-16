İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı rahat ve huzurlu geçirmesi için gerekli hazırlıklarını tamamladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) kurulan kurban kriz merkezi, bayram boyunca nöbette olurken, ALO 153 Kurban Hattı da ihbarları alacak.
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda belediyenin tüm ilgili birimleri Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 24 saat nöbette olacak.
Halkla İlişkiler Müdürlüğü, ALO 153 Kurban Hattı üzerinden ihbar ve bilgilendirmeleri alacak. 24 saat açık olacak hat ile vatandaşların her türlü şikayet ve talepleri değerlendirilirken, vatandaşlar kurbanlık hayvanlar ile ilgili bilgi edinebilecek. Beyazmasa Mobil Ekibi ve Yerinde Çözüm Ekibi, bayram süresince görev yapacak.
- Boğaz çevresinde sıkı tedbirler alındı
Zabıta Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Boğaz çevresi ve dere kenarlarında olumsuz görüntülerin yaşanmaması için sıkı tedbirler alıyor. Boğaz çevresi hem karadan hem de denizden sıkı denetimde tutulacak.
Bölge halkı anonslar ve bilgilendirme afişleriyle uyarılacak. Olumsuz görüntülerin yaşanmasına sebep olanlara cezai yaptırım uygulanacak.
Zabıta Daire Başkanlığı, izinsiz kurban satış ve kesim yapılmaması için sıkı denetim yapacak. İzinsiz satış ve kesimler önlenecek.
- 265 bin metrekarelik kurban satış ve kesim alanı
Belediye, Avrupa ve Anadolu yakalarında olmak üzere 9 ayrı noktada kurban satış ve kesim alanı kurdu. Modern donanımlara sahip kesim ve satış yerlerinde temizlik ve bakımlar titizlikle yürütülüyor.
Toplam 265 bin metrekarelik alana sahip, 14 bin 946 büyükbaş ve 2 bin 700 küçükbaş hayvan kapasiteli kurban satış ve kesim alanlarında 22 büyükbaş ve 5 küçükbaş hayvan kesim üniteleri vatandaşlara hizmet verecek.
Avrupa Yakası'nda Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Çatalca, Büyükçekmece'de 6, Anadolu Yakası'nda Ataşehir, Sancaktepe ve Pendik'te 3 olmak üzere toplan 9 kurban satış ve kesim alanı bulunuyor.
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan 6 ekip, kurban satış ve kesim yerleri ile ilgili denetimlerde bulunuyor. Ekipler, alanların teknik ve hijyenik açıdan kriterlere uygun olup olmadığını bayram öncesinde ve süresince denetleyecek.
Kaçan kurbanlıkların yakalanması için 15 ayrı ekip oluşturuldu. İkişer kişiden oluşan ekipler ALO 153'e gelen kaçan kurbanlık ihbarlarına ücretsiz müdahale edecek, hayvan yakalanarak sahiplerine teslim edilecek.
- Kurban uygulaması yayında
İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu'nca onaylanmış satış ve kesim yerleri hakkında detaylı bilgiler içeren kurban telefon uygulaması oluşturuldu. Telefonlarına uygulamayı indiren vatandaşlar, küpe kontrol, kurban ve adak satış yeri, kurban ve adak kesim yeri, kurban hakkında, ihbar hattı gibi hizmetlere kolay erişim imkanı bulacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 bin "Kurban Kesim ve Hijyeni" el kitapçığı bastırıldı. Ayrıca vatandaşlara bir milyon hijyenik kurban poşeti dağıtılması için planlama yapıldı.
Satış ve kesim alanlarından hizmet alan vatandaşların rahat bir ortamda vakit geçirebilmeleri için gerekli sosyal hizmetler de sağlanıyor.
- İETTden kesim merkezlerine ulaşım için özel sefer
İETT, İstanbulluların kurban kesim merkezlerine rahatlıkla ulaşmaları için özel seferler düzenleyecek.
Avrupa Yakası'nda, Haraççı/Arnavutköy, Kayaşehir/Başakşehir, Yeşilkent/Avcılar, Kestanelik/Çatalca, Alibeyköy/Eyüp, Çakmaklı/Büyükçekmece ve Sultangazi Belediyesi kurban kesim alanı, Anadolu Yakası'nda ise Kurnaköy/Pendik, Ferhatpaşa/Ataşehir, Paşaköy/Sancaktepe kurban kesim alanına İETT özel seferler organize edecek.
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