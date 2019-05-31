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İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bayramlaşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 12:53 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya: - "Kara yoluyla giden kardeşlerimizden özellikle istirham ediyoruz, sıhhatle gidin sıhhatle dönün. Lütfen trafik kurallarına uyun. Arabaya ilk bindiğinizde yola çıkma heyecanı ve mutluluğu ile tekrar dönmenizi arzu ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, İstanbulluların, bayramı huzur ve güven içinde kutlamasıyla ilgili tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, şehir dışına gidecek vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını istedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Vali Yerlikaya, Valilikteki personelle bayramlaşma programının ardından Saraçhane'de bulunan belediye binasına geldi.

Belediye personeliyle bayramlaşan Yerlikaya, yaptığı konuşmada, büyükşehir belediyesindeki görevinin belirli bir süresi olduğunu belirterek, personelle birlikte İstanbul'a yüz akı ile hizmet ettikleri için şükrettiğini söyledi.

Yerlikaya, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbulluların bayramı huzur ve güven içinde kutlamasıyla ilgili tüm tedbirleri aldıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"İki kıtayı birbirine bağlayan, medeniyetimizin başkenti İstanbulumuzdan Türkiye'nin bütün vilayetlerine bayram sevincini yaşamak akrabalarıyla buluşmak üzere giden kardeşlerimize sesleniyorum. Kara yoluyla giden kardeşlerimizden özellikle istirham ediyoruz, sıhhatle gidin sıhhatle dönün. Lütfen trafik kurallarına uyun. Arabaya ilk bindiğinizde yola çıkma heyecanı ve mutluluğu ile tekrar dönmenizi arzu ediyoruz. Trafik polislerine, kara yolu uyarı ve işaretlerine riayet edelim. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu döneminde çok büyük farkındalık oldu. İstanbul'da geçen yılın ilk dört ayında maalesef 180 vatandaşımız vefat etmişken bu yıl rakam 123'e düştü. Bizim istediğimiz hiç kimsenin vefat etmemesi."

Bayramda çalışan personellere de kolaylık dileyen Yerlikaya, tüm personel ve vatandaşların Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramını tebrik etti.

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İstanbul Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlika

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