İstanbul Caddesi'nde patlama mı oldu, neden oldu? Ölü yaralı var mı? İstiklal Caddesi son dakika haberler

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan, çok sayıda vatandaşın ve turistin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi'nde patlama oldu. Peki İstiklal Caddesi'nde patlama sonucu ölü ve yaralılar var mı? Patlamayla ilgili açıklama yapan Ali Yerlikaya, can kaybının ve yaralıların olduğunu belirtti. İşte ayrıntılar...

İSTİKLAL CADDESİ'NDE NEDEN PATLAMA OLDU?

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

ÖLÜ YARALI VAR MI?

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı bilinmeyen patlama sonucu yaralıların olduğu öğrenildi. 11 yaralı olduğu belirtilen bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.

Patlamanın meydana geldiği caddede hafta sonu dolayısıyla yoğunluk olduğu ifade ediliyor.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,

"Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir.

Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir.

Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır.

Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

İstanbul Beyoğlu’nda patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi https://t.co/qZ5uW1igSa pic.twitter.com/EOiAj5t8Db — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 13, 2022



