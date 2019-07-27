İSTANBUL -  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MALEZYA BAŞBAKANI MUHAMMED İLE BİR ARAYA GELDİ

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE - Güven USTA - İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Vahdettin Köşkü'nde aile kahvaltısında bir araya geldi. Görüntü Dökümü;: ----------- -Araçların köşke girişi
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Haber-Kamera: İbrahim MAŞE - Güven USTA - İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Vahdettin Köşkü'nde aile kahvaltısında bir araya
geldi.
Görüntü Dökümü;:
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-Araçların köşke girişi
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