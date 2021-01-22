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  4. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü ve örgütün gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü ve örgütün gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

22.01.2021 09:25 | Son Güncelleme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü ve örgütün gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü ve örgütün gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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