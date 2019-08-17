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İstanbul'da 14. Yeditepe Huzur Uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 10:33 | Son Güncelleme

İstanbul genelinde 14. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği uygulamada polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı.

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 11’nci Yeditepe Huzur Uygulaması bu akşam yapıldı.Denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polisleri ve yunus polisleri katıldı. Hassas burunlu köpekler ve polis helikopteri denetimlere destek verdi.

ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Kadıköy, Fatih ve Beşiktaş'ta yapılan denetimlerde polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin üstleri arandı ve kimlik sorgulamaları yapıldı.

Kaynak: DHA

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14. yeditepe huzur uygulaması istanbul

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