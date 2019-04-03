İstanbul'da 18 ilçede oylar sayılıyor! CHP'li Karabat son oy oranlarını paylaştı

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinin ardından itirazlar üzerine İstanbul'da 15 ilçede geçersiz oylar, 3 ilçede de tüm oylar yeniden sayılıyor. AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurulları harekete geçti. GEÇERSİZ OYLARIN SAYILDIĞI İLÇELER Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor. ÜÇ İLÇEDE TÜM OYLAR SAYILIYOR Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde de tüm oylar yeniden sayılıyor. KARTAL'DA YARIN SABAHA KADAR SAYIMA ARA VERİLDİ CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın verdiği bilgiye göre; Kartal'da saat 19.00 itibarıyla yarın saat 09.30'a kadar sayıma ara verildi. ❌Kartal'da AKP'nin itirazları üzerine tekrar sayımına karar verilen 33 sandıkta CHP'nin oylarında 8 artış olurken AKP oylarında bir değişim yaşanmadı

❌Kartal'da 19:00 itibariyle yarın saat 9.30'a kadar sayıma ara verildi.@ekrem_imamoglu #MatbatamızıVerin #değişenbirşeyyok — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) 3 Nisan 2019 İŞTE CHP'Lİ VEKİLİN PAYLAŞIMLARI

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sayılan bütün sandıklardan çıkan sonuçları sosyal medya hesabından açıklıyor. İşte Karabat'ın paylaşımları: FATİH: Fatih'te yeniden sayılmasına karar verilen 50 sandıkta, AK Parti'ye 11, CHP'ye 2 oy eklendi. ÜMRANİYE: Ümraniye sayılan toplam sandık sayısı 747. Bu sandıklarda iptal oylar sayıldı. Toplam sandık sayısı 1424. Toplam iptal edilen oy 12366. AK Parti’ye ilave 203 oy giderken CHP’ye ilave 51 geldi. ✔️Ümraniye'de sayımına karar verilen 1424 sandığın 620'si sayıldı.



✔️Buna göre AKP'nin oyu 167 artarken CHP'nin oyu 42 artti.



❌Bağcılar'da itiraz edilip sayılan 50 sandıkta herhangi bir değişiklik olmadı.#değişenbirşeyyok #MazbatamızıVerin @ekrem_imamoglu — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) 3 Nisan 2019 BAĞCILAR: Bağcılar'da itiraz edilip sayılan 50 sandıkta herhangi bir değişiklik olmadı. Ardından tekrar sayılan 30 sandıkta ise AK Parti'ye ilave 6 oy çıktı. ✔️Beykoz'da tekrar sayılan 100 sandıkta

✔️CHP'ye ilave 6 oy çıkarken AKP'ye 5 oy çıktı.



‼️Bağcılar'da tekrar sayılan 30 sandıkta

‼️AKP'ye ilave 6 oy çıktı.#MazbatamızıVerin #değişenbirşeyyok @ekrem_imamoglu — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) 3 Nisan 2019 BAYRAMPAŞA: Bayrampaşa'da tekrar sayılmasına karar verilen sandıklardan 34'ü sayıldı. Sayım sonucu AKP'nin 11, CHP'nin 4 oyu arttı. SARIYER: Sarıyer'de tekrar sayılan 35 sandıkta AKP'nin 4, CHP'nin 2 oyu arttı. ŞİLE: AKP'nin itirazları üzerine Şile ilçesinde bütün sandıklar yeniden sayıldı. Tamamı sayılan 115 sandıkta CHP'nin oyu 8 adet arttı. AKP'nin oyu değişmedi.