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İstanbul'da 18 ilçede oylar sayılıyor! CHP'li Karabat son oy oranlarını paylaştı

SEÇİM HABERLERİ  | 03.04.2019 19:51 | Son Güncelleme

AK Parti'nin itirazları üzerine İstanbul'daki 15 ilçede geçersiz oylar sayılırken, Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde ise tüm oyların sayımı yapılıyor. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın paylaştığı YSK verilerine göre, Ekrem İmamoğlu'nun 4.170.939 oyu, Binali Yıldırım'ın ise 4.150.899 oyu bulunuyor.

İstanbul'da 18 ilçede oylar sayılıyor! CHP'li Karabat son oy oranlarını paylaştı

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinin ardından itirazlar üzerine İstanbul'da 15 ilçede geçersiz oylar, 3 ilçede de tüm oylar yeniden sayılıyor.

AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurulları harekete geçti.

GEÇERSİZ OYLARIN SAYILDIĞI İLÇELER

Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor.

ÜÇ İLÇEDE TÜM OYLAR SAYILIYOR

Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde de tüm oylar yeniden sayılıyor.

KARTAL'DA YARIN SABAHA KADAR SAYIMA ARA VERİLDİ

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın verdiği bilgiye göre; Kartal'da saat 19.00 itibarıyla yarın saat 09.30'a kadar sayıma ara verildi.

İŞTE CHP'Lİ VEKİLİN PAYLAŞIMLARI

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sayılan bütün sandıklardan çıkan sonuçları sosyal medya hesabından açıklıyor.

İşte Karabat'ın paylaşımları:

FATİH: Fatih'te yeniden sayılmasına karar verilen 50 sandıkta, AK Parti'ye 11, CHP'ye 2 oy eklendi.

ÜMRANİYE: Ümraniye sayılan toplam sandık sayısı 747. Bu sandıklarda iptal oylar sayıldı. Toplam sandık sayısı 1424. Toplam iptal edilen oy 12366. AK Parti’ye ilave 203 oy giderken CHP’ye ilave 51 geldi.

BAĞCILAR: Bağcılar'da itiraz edilip sayılan 50 sandıkta herhangi bir değişiklik olmadı. Ardından tekrar sayılan 30 sandıkta ise AK Parti'ye ilave 6 oy çıktı.

BAYRAMPAŞA: Bayrampaşa'da tekrar sayılmasına karar verilen sandıklardan 34'ü sayıldı. Sayım sonucu AKP'nin 11, CHP'nin 4 oyu arttı.

SARIYER: Sarıyer'de tekrar sayılan 35 sandıkta AKP'nin 4, CHP'nin 2 oyu arttı.

ŞİLE: AKP'nin itirazları üzerine Şile ilçesinde bütün sandıklar yeniden sayıldı. Tamamı sayılan 115 sandıkta CHP'nin oyu 8 adet arttı. AKP'nin oyu değişmedi.

BEYKOZ: Beykoz'da itirazlar üzerine sayımına karar verilen sandıkların 76'sı sayıldı. Sayılan sandıklarda 10 adet oy geçerli hale geldi. Bunlardan 5'i CHP'nin 5'i de AKP'nin oldu. Ardından Beykoz'da tekrar sayılan 100 sandıkta ise CHP'ye ilave 6 oy çıkarken AK Parti'ye 5 oy çıktı.

KARTAL: Kartal'da ise yeniden sayılan 28 sandıkta CHP oyları 13 artarken, AK Parti'ye fazladan yazılan 30 oy silindi. Böylece Kartal'da 43 oy Ekram İmamoğlu lehine değişmiş oldu.

BAŞAKŞEHİR: Başakşehir'de AK Parti'nin itirazı üzerine sayılan 95 sandıkta AK Parti oyları 10 adet artarken, CHP oyları 8 arttı.

ÇEKMEKÖY: Oyların tümünün sayıldığı Çekmeköy'de sayılan 20 sandıkta CHP oyları 2 adet artarken AK Parti oylarında değişiklik olmadı.

İSTANBUL'DA SON DURUM

Ekrem İmamoğlu: 4.170.939 (% 48.80)

Binali Yıldırım: 4.150.899 (% 48.56)


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