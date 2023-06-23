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İstanbul'da 2 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan minibüsün üzerine düştü! 'Biz çöp zannettik'

23.06.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 2 yaşındaki çocuk, 4. katındaki dairenin penceresinden park halindeki minibüsün üzerine düştü. Ölümden dönen çocuk hastaneye kaldırıldı. Çevrede bulunan bir pastanede çalışan Ceren Tosuncuk, "Biz çöp zannettik. Bebek olduğunu görünce heyecanlandık" dedi.

İstanbul'da 2 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan minibüsün üzerine düştü! 'Biz çöp zannettik'

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. 2 yaşındaki çocuk, 5 katlı apartmanın 4'üncü kattaki dairenin açık penceresinin kenarına çıktı. Çocuk pencereden park halindeki bir minibüsün üzerine düştü. Tavana düşen çocuk daha sonra kaldırıma yuvarlandı. Çocuğun düştüğünü gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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"BİZ ÇÖP ZANNETTİK"

Çevrede bulunan bir pastanede çalışan Ceren Tosuncuk, "Arkadaşlarla dükkan önünde konuşurken 4'üncü kattan 1 buçuk yaşlarında bir çocuk düştü. Arkadan pencereden birisi baktı sonra içeri girdi. Biz çöp zannettik. Bebek olduğunu görünce heyecanlandık. Polisler geldi, ambulans geldi aldılar götürdüler çocuğu. Minibüsün üzerine düştü ardından yere doğru yuvarlandı. Şu an sağlık durumu iyi" dedi.

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Kaynak: DHA

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