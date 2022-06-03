İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE SU KESİNTİSİ 3 HAZİRAN 2022 CUMA! İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 3 Haziran 2022

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 3 Haziran 2022 Cuma gününün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 3 Haziran 2022 İSKİ planlı su kesintisi listesi haberimizde...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

3 Haziran 2022 Haziran günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle 5 ilçede bazı semt ve noktalarda su kesintisi olacağı belirtildi. İşte İSKİ tarafından yayımlanan 'su kesintisi' listesi...

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 3 HAZİRAN 2022 CUMA

KAĞITHANE

Etkilenen Mahalleler : Gültepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 03.06.2022 09:49

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Talatpaşa Mah,Çağlayan Mah,Merkez Mah,Gürsel Mah,Hürriyet Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 03.06.2022 12:08

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

MALTEPE

Etkilenen Mahalleler : Büyükbakkalköy Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 03.06.2022 09:38

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

PENDİK

Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah,Sapan Bağları Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 03.06.2022 12:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SULTANBEYLİ

Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah,Hamidiye Mah,Akşemsettin Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 03.06.2022 09:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ZEYTİNBURNU

Etkilenen Mahalleler : Maltepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 03.06.2022 11:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

