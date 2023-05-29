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İstanbul'da 5 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Balkondan düştü... Sosyal medyadaki iddialar üzerine kaymakamlıktan açıklama geldi

29.05.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feci olay İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. İddiaya göre, üçüncü kattaki balkondan düşen 5 yaşındaki N.A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun maganda kurşunu ile öldüğü iddiaları üzerine ise kaymakamlık açıklama yaptı.

İstanbul'da 5 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Balkondan düştü... Sosyal medyadaki iddialar üzerine kaymakamlıktan açıklama geldi

Olay akşam saatlerinde Safa Mahallesi Takva Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre annesi ile birlikte binanın üçüncü katında bulunan evlerinin balkonunda oturan 5 yaşındaki N.A. balkonda bulunan sandalyenin üzerine çıkarak aşağı bakmak isterken balkondan düştü.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri küçük kızı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı.

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Ancak N.A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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SOSYAL MEDYADA ‘MAGANDA KURŞUNU’ İLE ÖLDÜĞÜ İDDİASI

Küçük kızın balkondan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, sosyal medyada ‘N.A.’nın maganda kurşunu ile öldüğü iddiaları üzerine kaymakamlık açıklama yaptı. Konu ile ilgili olarak Sancaktepe Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “28 Mayıs 2023 Pazar günü akşam saatlerinde İlçemizin Safa Mahallesi Takva Caddesi Didenur Sokak’taki bir binanın 3. katındaki evin balkonundan düşen N. A. isimli çocuk, 112 Acil ekiplerince hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Hastanede düzenlenen doktor raporunda N. A. isimli çocuğun ‘yüksekten düşme sonucu’ hayatını kaybettiği belirtilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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Konu ile ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)

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