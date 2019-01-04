İstanbul'da 6 ilçede mevcut başkanla devam edilecek! (CHP İstanbul ilçe adayları)

Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre, CHP'de ocak ayının sonunda açıklanması beklenen mevcut belediyelerin içinden Bakırköy, Maltepe, Ataşehir (Battal İlgezdi), Şişli, Silivri ve Çatalca'da mevcut belediye başkanları ile bir dönem daha devam etme kararı alındığı öğrenildi.

Parti kulislerinde Şişli'de Mustafa Sarıgül ve Hayri İnönü arasında yaşanan gerilim sonrası formül arayan Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine "İnönü soyadını değiştiremem" diyerek İnönü'den yana tavır aldığı öğrenildi. Sarıgül'ün ise adayların açıklanmasının ardından DSP'den gelebilecek adaylık teklifini değerlendireceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ LEYLA ÜNVER YA DA MERVE ÖZTOPALOĞLU



Beşiktaş'ta ismi güçlü bir biçimde öne çıkan Leyla Ünver'in yanısıra Merve Öztopaloğlu ve eski belediye başkanı İsmail Ünal'ın da yeniden gündeme geldiği belirtildi. Küçükçekmece'de Kemal Çebi ve Çetin Çapan isminin öne çıktığı ve bir kez daha yapılacak anketten çıkan sonuca göre adayın netleşeceği söylendi. Kadıköy için Şerdil Dara Odabaşı isminin öne çıktığı bildirildi.