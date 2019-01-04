İstanbul'da 6 ilçede mevcut başkanla devam edilecek! (CHP İstanbul ilçe adayları)

Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre, CHP'de ocak ayının sonunda açıklanması beklenen mevcut belediyelerin içinden Bakırköy, Maltepe, Ataşehir (Battal İlgezdi), Şişli, Silivri ve Çatalca'da mevcut belediye başkanları ile bir dönem daha devam etme kararı alındığı öğrenildi.
Parti kulislerinde Şişli'de Mustafa Sarıgül ve Hayri İnönü arasında yaşanan gerilim sonrası formül arayan Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine "İnönü soyadını değiştiremem" diyerek İnönü'den yana tavır aldığı öğrenildi. Sarıgül'ün ise adayların açıklanmasının ardından DSP'den gelebilecek adaylık teklifini değerlendireceği kaydedildi.
BEŞİKTAŞ LEYLA ÜNVER YA DA MERVE ÖZTOPALOĞLU
Beşiktaş'ta ismi güçlü bir biçimde öne çıkan Leyla Ünver'in yanısıra Merve Öztopaloğlu ve eski belediye başkanı İsmail Ünal'ın da yeniden gündeme geldiği belirtildi. Küçükçekmece'de Kemal Çebi ve Çetin Çapan isminin öne çıktığı ve bir kez daha yapılacak anketten çıkan sonuca göre adayın netleşeceği söylendi. Kadıköy için Şerdil Dara Odabaşı isminin öne çıktığı bildirildi.
İZMİR'DE MURAT BAKAN KONUŞULUYOR
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda İzmir Milletvekili Murat Bakan ismi parti kulislerinde yüksek sesle dillendiriliyor. Geçtiğimiz hafta sonu İzmir'in 21 ilçe başkanının Ankara'da Kılıçdaroğlu ile görüşerek rahatsızlığını ilettiği belirtilirken, Kılıçdaroğlu'nun önceki gün Bakan ile 1,5 saat görüşmesinin ardından kararını verdiği ileri sürüldü.
ERDEM GÜL YERİNE NURHAN ÇETİNKAYA İÇİN İMZA
Adalar için gazeteci Erdem Gül ismi açıklanırken Ermeni kökenli aday adayı Nurhan Çetinkaya'yı destekleyen ve imza veren 2 bin 500 adalı adına bir grup kadın toplanan imzaları Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerine teslim edilmek üzere genel merkeze giderek ada dışından adaya sıcak bakmadıklarını belirttiler.
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