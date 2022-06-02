İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? 2 Haziran İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İSKİ açıkladı! 2 Haziran 2022 Perşembe

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? sorusunun yanıtı ve 2 Haziran 2022 Perşembe günü için İSKİ'den İstanbul'un hangi ilçeleri ile mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle kesinti yaşanacağı ile ilgili yapılan açıklama, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'da 6 ilçede arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi olacak. Vatandaşlar, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 2 Haziran İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler listesi haberimizde...
2 Haziran 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.
BEYKOZ
Etkilenen Mahalleler : Rüzgarlıbahçe Mah,Kavacık Mah,Çubuklu Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2022 10:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Etkilenen Mahalleler : İshaklı Mah,Öğümce Mah,Riva Mah,Bozhane Mah,Alibahadır Mah,Cumhuriyet Mah,Paşamandıra Mah,Göllü Mah
Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : 600 Df Isale Hattı Arıza Gıderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 02.06.2022 10:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
GÜNGÖREN
Etkilenen Mahalleler : Mareşal Çakmak Mah,Merkez Mah,Sanayi Mah,Akıncılar Mah,Güven Mah,Haznedar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2022 14:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
KÜÇÜKÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2022 12:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2022 14:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 02.06.2022 09:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SULTANBEYLİ
Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2022 09:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
TUZLA
Etkilenen Mahalleler : İçmeler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2022 13:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2022 14:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
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