HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? 2 Haziran İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İSKİ açıkladı! 2 Haziran 2022 Perşembe

İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? 2 Haziran İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İSKİ açıkladı! 2 Haziran 2022 Perşembe

02.06.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı ve İSKİ'den 2 Haziran Perşembe günü yapılan açıklamanın detayları önceden önlem almak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. İSKİ İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi olacağını duyurdu. Peki Sular ne zaman gelecek? 2 Haziran İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2 Haziran 2022 Perşembe günü için İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklaması...

İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? 2 Haziran İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İSKİ açıkladı! 2 Haziran 2022 Perşembe

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? sorusunun yanıtı ve 2 Haziran 2022 Perşembe günü için İSKİ'den İstanbul'un hangi ilçeleri ile mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle kesinti yaşanacağı ile ilgili yapılan açıklama, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'da 6 ilçede arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi olacak. Vatandaşlar, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 2 Haziran İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler listesi haberimizde...

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

2 Haziran 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

2 HAZİRAN PERŞEMBE İSTAN UL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK? 2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

BEYKOZ

Etkilenen Mahalleler : Rüzgarlıbahçe Mah,Kavacık Mah,Çubuklu Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2022 10:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : İshaklı Mah,Öğümce Mah,Riva Mah,Bozhane Mah,Alibahadır Mah,Cumhuriyet Mah,Paşamandıra Mah,Göllü Mah
Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : 600 Df Isale Hattı Arıza Gıderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 02.06.2022 10:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

GÜNGÖREN

Etkilenen Mahalleler : Mareşal Çakmak Mah,Merkez Mah,Sanayi Mah,Akıncılar Mah,Güven Mah,Haznedar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2022 14:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KÜÇÜKÇEKMECE

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2022 12:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2022 14:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

MALTEPE

Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 02.06.2022 09:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SULTANBEYLİ

Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2022 09:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

TUZLA

Etkilenen Mahalleler : İçmeler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2022 13:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2022 14:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Suriye'den geliyorMeteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Suriye'den geliyor
Erdoğan'ın sorduğu 10 soruya Kılıçdaroğlu'ndan yanıt!Erdoğan'ın sorduğu 10 soruya Kılıçdaroğlu'ndan yanıt!
İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

KONDA’nın o anketi gerçek mi? İşte detaylar...

KONDA’nın o anketi gerçek mi? İşte detaylar...

Önce Bebek şimdi Ümraniye! Metro durağı dibinde cinsel ilişki...

Önce Bebek şimdi Ümraniye! Metro durağı dibinde cinsel ilişki...

Benzin ve motorine bir zam daha! Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 200'ü geçti

Benzin ve motorine bir zam daha! Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 200'ü geçti

Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?

Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?

Değerini kamyon kamyon çalındıktan sonra anladı! Tarlasından çıkan serveti kaçırdı

Değerini kamyon kamyon çalındıktan sonra anladı! Tarlasından çıkan serveti kaçırdı

Otoyollarda hız sınırı yükseldi! Uygulama 1 Temmuz'da başlıyor

Otoyollarda hız sınırı yükseldi! Uygulama 1 Temmuz'da başlıyor

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki itirafı olay oldu! Eski kocası duymasın

Cinsel ilişki itirafı olay oldu! Eski kocası duymasın

Bebek'te suya verdiği parayı söyleyip isyan etti

Bebek'te suya verdiği parayı söyleyip isyan etti

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Şoke eden anlar! Doğum için soyunup okyanusa koştu

Şoke eden anlar! Doğum için soyunup okyanusa koştu

Şu kadarı bile mucize! İçindekileri bir bilseniz...

Şu kadarı bile mucize! İçindekileri bir bilseniz...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.