İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? 2 Haziran İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İSKİ açıkladı! 2 Haziran 2022 Perşembe

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? sorusunun yanıtı ve 2 Haziran 2022 Perşembe günü için İSKİ'den İstanbul'un hangi ilçeleri ile mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle kesinti yaşanacağı ile ilgili yapılan açıklama, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'da 6 ilçede arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi olacak. Vatandaşlar, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 2 Haziran İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler listesi haberimizde...

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

2 Haziran 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

2 HAZİRAN PERŞEMBE İSTAN UL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK? 2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

BEYKOZ

Etkilenen Mahalleler : Rüzgarlıbahçe Mah,Kavacık Mah,Çubuklu Mah

Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.06.2022 10:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : İshaklı Mah,Öğümce Mah,Riva Mah,Bozhane Mah,Alibahadır Mah,Cumhuriyet Mah,Paşamandıra Mah,Göllü Mah

Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : 600 Df Isale Hattı Arıza Gıderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 02.06.2022 10:33

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

GÜNGÖREN

Etkilenen Mahalleler : Mareşal Çakmak Mah,Merkez Mah,Sanayi Mah,Akıncılar Mah,Güven Mah,Haznedar Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.06.2022 14:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KÜÇÜKÇEKMECE

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.06.2022 12:36

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah

Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.06.2022 14:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

MALTEPE

Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi : 02.06.2022 09:50

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SULTANBEYLİ

Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.06.2022 09:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

TUZLA

Etkilenen Mahalleler : İçmeler Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.06.2022 13:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.06.2022 14:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti



