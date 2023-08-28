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İstanbul'da akılalmaz olay! Başıboş maymun sokaktan geçenlere saldırdı: Yaralılar var

28.08.2023 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükçekmece'de akılalmaz bir olay yaşandı. Başıboş şekilde dolaşan maymun sokaktan geçen vatandaşlara saldırdı. Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından ise apartmana tırmanan maymun balkondan bir evin içine girdi.

İstanbul'da akılalmaz olay! Başıboş maymun sokaktan geçenlere saldırdı: Yaralılar var

Büyükçekmece'deki olay 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta başıboş bir şekilde dolaşan maymun yoldan geçenlere saldırmaya başladı.

APARTMANA TIRMANDI

Maymunu görenler korkup kaçarken, dört katlı binanın ikinci katına kadar tırmanan maymunun, balkondan evin içine girerek evi dağıttığı anlar ev sahibi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Maymunun sahibi olduğu iddia edilen kişiler maymunu alarak olay yerinden uzaklaştılar.

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Maymunun saldırısına maruz kalan üç kişiden ikisi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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"EVİ DAĞITMIŞ ZARAR VERMİŞ"

Maymunun girdiği evin sahibi Metin Tunçel, "Telefon geldi, maymun eve girmiş. Koşa koşa geldik, evi dağıtmış zarar vermiş. Alt kat komşumuzu darp etmiş. Ambulans ile kaldırmışlar.

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Durum bu, maymunu arıyoruz yani. Evet, çevredekileri de ısırmış. Benim bildiği alt kat komşumuz var Nermin teyze, onu baya bir darp etmiş ambulans ile hastaneye kaldırmışlar. Bir de komşularımız var, onlarında ayaklarından ısırmış. Sonra sahipleri gelip, kucağına gitmiş sahibinin sonrada kaçmışlar" dedi. (DHA)


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Büyükçekmece maymun

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