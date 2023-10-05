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  4. İstanbul'da akılalmaz olay! Komple streç filme sardı, o anları kaydetti: Nedeni ise...

İstanbul'da akılalmaz olay! Komple streç filme sardı, o anları kaydetti: Nedeni ise...

05.10.2023 09:38 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da bir kişi, ikinci kez motosikletini çalmaya kalkışan hırsızı yakalayıp streç filme sardı. Yaşananlar saniye saniye kaydedilirken polis hırsızı gözaltına aldı.

İstanbul'da akılalmaz olay! Komple streç filme sardı, o anları kaydetti: Nedeni ise...

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde Beyoğlu Kasımpaşa Yahya Kahya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yaşı küçük olan bir şahıs semtte C.B.'ye (16) ait motosikleti çaldı. Genç kameralardan hırsızı tespit etti ancak yakalayamadı. Aradan bir süre geçtikten sonra aynı hırsız semtte C.B.'ye ait diğer yeni bir motosikleti tekrar gözüne kestirdi.

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STREÇ FİLME SARDI! O ANLARI KAYDETTİ

Hırsız tam motosikleti çalacağı esnada C.B.'ye yakalandı. Hırsız kaçmaya çalışınca onu yakalayan genç, elindeki streç filmle onu ayaktan boynuna kadar sardı. Ardından da hırsıza streç kutusuyla birkaç kez vurdu. Genç tüm bu yaşanan akılalmaz olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından C.B., motosikletini çalan hırsızı teslim etmek için polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan hırsız, savcılık talimatıyla kaldığı çocuk yurduna teslim edildi. C.B.'nin ilk çalınan motosikletin ise izine rastlanılamadı.

Kaynak: İHA

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