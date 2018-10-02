İstanbul'da aracıyla kalabalığa dalan o cani, hakim ve savcının oğlu çıktı!

Olay, saat 17.45 sıralarında Bakırköy'ün en işlek caddelerinden olan İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde bir kadını darp ettiği öne sürülen kişiye vatandaşlar tepki gösterdi. Bu sırada tartışma yaşandı. Bir süre sonra aracını hareket ettiren kişi direksiyonunu kaldırımdakilerin üzerine kırdı.

5 KİŞİ YARALANDI

Olayda otomobilin çarptığı 5 kişi, hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaçan sürücü G.Ç. ise, bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Şüpheli, çevredekilerin tepkisi üzerine aynı araçla polis merkezine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ANNESİ HAKİM, BABASI SAVCI ÇIKTI

Şüpheli G.Ç.'nin; daha önce de Bakırköy'de havaya ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı, annesinin hakim babasının ise savcı olduğu öğrenildi.

"SEVGİLİSİNİ DÖVÜYORMUŞ"

Bir görgü tanığı, "Adam sevgilisini dövüyormuş, millet de görüp müdahale ediyor. Arabandan indiriyorlar, motosikletli gelip kaskıyla kafasına vuruyor. Arabasına binip kaldırımın üstüne bu sefer yayaları eziyor. Bir kaç kişiyi hastaneye kaldırdılar. Ondan sonra 15-20 dakika sonra tekrar geliyor aynı yere. Bu sefer başka birine vuruyor, millet görünce millet 1 buçuk kilometre kovalıyor. Emniyet müdürü arabayı kullanarak buradan çıkardı onu." dedi.