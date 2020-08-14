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İstanbul’da asker uğurlamalarında tepki çeken görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 09:26 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği tarafından asker uğurlamalarında kısıtlama yapılmasına rağmen megakentte yine tepki çeken görüntüler kaydedildi. Asker uğurlamak için koronavirüs salgınına rağmen maske takmadan ve sosyal mesafeye uymadan bir araya gelen gruplar, havai fişek fırlatıp konvoy halinde trafiğe çıktı. Magandalar, yolları trafiğe kapatıp tabancalarla havaya ateş açtı, otomobillerle drift atıp patinaj çekti.

İstanbul’da asker uğurlamalarında tepki çeken görüntüler

Türkiye’de korona virüsle mücadelede kapsamında alınan önlemler sayesinde yaklaşık 3 ay sonra normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. 1 Haziran’dan itibaren uygulamaya konulan normalleşme sonrası uyulması gereken kurallar ve önlemlere rağmen celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul’un çeşitli ilçelerinde gruplar, asker uğurlama adı altında bir araya geldi. İstanbul Valiliği tarafından asker uğurlamalarında kısıtlamaya gidilmesine rağmen yine dehşete düşüren görüntüler kaydedildi.

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SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYIP HALAY ÇEKTİLER

Sultangazi, Avcılar, Esenyurt, Sultanbeyli ve Bağcılar başta olmak üzere kentin çeşitli ilçelerindeki semtlerde toplanan kalabalık gruplar, ilk olarak yüksek sesli müzikler eşliğinde onlarca uyarıya rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekmeye başladı. Gruptan biri eline aldığı havai fişeği onca binanın arasında fırlatmaya başladı. Bazıları ise meşaleler yakarak her yeri duman altında bıraktı.

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YOLLARI TRAFİĞE KAPATIP HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Semtteki eğlencelerin ardından araçlarına binen grup konvoy halinde trafiğe çıktı. Bir süre sonra yolu trafiğe kapatan gruptaki gençler, araçlarından inerek yol ortasında askere gidecek arkadaşlarını havaya fırlattı. Yollarda dörtlü sinyalleri yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği yavaşlatarak hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye attı. Araçlarla yolları trafiğe kapatan magandalar, patinaj çekerek ortalığı dumana boğarken içlerinden biri de tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Trafikte yol kesip drift de yapan magandalar, megakentin adeta altını üstüne getirdi.

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EMNİYET MAGANDALARIN PEŞİNDE

Kentte tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, havaya ateş açan, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

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