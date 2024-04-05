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  4. İstanbul'da bayramda toplu taşıma ücretsiz! İşte metro seferlerine dair detaylar

İstanbul'da bayramda toplu taşıma ücretsiz! İşte metro seferlerine dair detaylar

05.04.2024 15:21
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İstanbul'da Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma ücretsiz olacak. Metro seferlerine de düzenleme yapıldı.

İstanbul'da bayramda toplu taşıma ücretsiz! İşte metro seferlerine dair detaylar

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, belediye, bayram tatilinin güvenli ve huzurlu geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Ramazan Bayramı'nı kapsayan 10-12 Nisan'da, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri belediyeye bağlı toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanacak.

Bayramda ayrıca İETT, gerçekleşebilecek olası yoğunluklara karşı ek araçları göreve dahil edecek.

Metro İstanbul'da seferler, bayramın 1'inci ve 2'nci günü 06.00-00.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

12 Nisan cuma günü, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarında Gece Metrosu uygulaması hizmet verecek.

Şehir Hatları'nda ise sefer tarifesinde yer alan "Pazar/Resmi Tatil" günleri tarifesi uygulanacak. İBB Deniz Taksiler 7/24 hizmet vermeye devam edecek. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ramazan Bayramı metro İETT toplu ulaşım
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