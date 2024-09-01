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İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

01.09.2024 10:04
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İstanbul’da başlayan Triatlon yarışları nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. Beykoz’da gerçekleşecek yarışta, birden fazla yolun trafiğe kapanması bekleniyor.

İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Beykoz Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı, İstanbul Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteklediği, Challenge Family ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle organize edilen etkinlikte yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında yerli ve yabancı yaklaşık 800 sporcu mücadele edecek.

1 EYLÜL (BUGÜN) KAPALI OLACAK YOLLAR

4'üncüsü gerçekleştirilen organizasyonda Beykoz’da dün, Küçüksu Mihrişah Valide Sultan Caddesi, Atatürk Caddesi ve Göksu Caddesi, saat 05.00-13.00 arasında trafiğe kapatıldı.
Bugün 1 Eylül Pazar günü ise, bisiklet etabı için, 05.00-09.30 saatleri arasında Kavacık-Küçüksu geliş yönü kapalı olacak, diğer yön olan Küçüksu-Kavacık ise normal akışında devam edecek.
TEM Otoyolu'nun güney şeridi, Harp Akademileri ve Kavacık Kavşağı arasında 05.30-09.30 saatleri arasında kapalı olacak. Avrupa'dan Asya'ya gidiş yönü kapatılırken, diğer yön olan Harp Akademileri-Kavacık arası normal akışında olacak.

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FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ DE ETKİLENECEK

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa'dan Asya'ya gidiş yönü 05.30-09.30 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak, Asya’dan Avrupa’ya gidiş yönü ise normal akışında devam edecek. Koşu parkuru için, Küçüksu ve Körfez Caddesi arası 06.30-10.30 saatlerinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. (AA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beykoz trafik
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