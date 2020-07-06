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  4. İstanbul'da belediye otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

İstanbul'da belediye otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 12:26 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Haramidere-Avcılar seferini yapan belediye otobüsü E-5 yanyolda refüje çıkarak kaza yaptı. Kazada bazı yolcular yaralandı.

İstanbul'da belediye otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Beylikdüzü Haramidere-Avcılar seferini yapan körüklü belediye otobüsü E-5 yanyolda refüje çıkarak kaza yaptı. Kazada bazı yolcular yaralandı. Yaralı yolculara 112 ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Ayrıntılar birazdan...


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