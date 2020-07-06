İstanbul'da belediye otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Beylikd\u00fcz\u00fc Haramidere-Avc\u0131lar seferini yapan k\u00f6r\u00fckl\u00fc belediye otob\u00fcs\u00fc E-5 yanyolda ref\u00fcje \u00e7\u0131karak kaza yapt\u0131. Kazada baz\u0131 yolcular yaraland\u0131. Yaral\u0131 yolculara 112 ekiplerinin m\u00fcdahalesi devam ediyor.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Sosyal mesafeyi hi\u00e7e sayd\u0131lar! Dans\u00f6z\u00fc g\u00f6r\u00fcnce...Sosyal mesafe maske kural\u0131n\u0131 hi\u00e7e sayd\u0131lar! Hem de bak\u0131n ni\u00e7inUdumbara \u00e7i\u00e7e\u011fi nerede ve nas\u0131l yeti\u015fir? Efsanesi nedir?