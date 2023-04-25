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İstanbul'da biri kadın iki cinayetin şüphelisiydi... Polis operasyonu sırasında intihar etti!

25.04.2023 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan ilçelerinde 2 cinayetin şüphelisi şahıs, özel harekat polislerinin operasyonu sırasında intihar etti. Başından kendini vurduğu tespit edilen şüpheli şahsın, 22 yaşındaki Buket Yorgancı ve 41 yaşındaki Tuncay Kurban cinayetinin baş şüphelisi olduğu öğrenildi. Öte yandan cinayetlere ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İstanbul'da biri kadın iki cinayetin şüphelisiydi... Polis operasyonu sırasında intihar etti!

İstanbul'da biri kadın 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan Aydın Altay, özel harekat polisinin de katıldığı operasyon sırasında intihar etti. Aydın Altay'ın 13 Ocak'ta Tuncay Kurban'ı, 23 Nisan'da ise Buket Yorgancı'yı öldürdüğü öğrenildi.

Gaziosmanpaşa'da 13 Ocak saat 04.00'de Fevzi Çakmak mahallesinde meydana gelen olayda 41 yaşındaki Tuncay Kurban, sırtından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın şüphelisi olarak Aydın Altay polis ekipleri tarafından aranmaya başladı.

İKİNCİ CİNAYETİNDE GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Eyüpsultan, Göktürk mahallesinde 23 Nisan'da saat 14.30 sıralarında meydana gelen diğer olayda ise, 22 yaşındaki Buket Yorgancı adlı kadın başına bir el ateş edilerek öldürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüphelinin olay öncesinde ve sonrasında güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.

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Görüntülerde Buket Yorgancı'nın yanındaki bir kişiyle binaya girdiği, bir süre sonra şüphelinin hızla aşağı inerek koşarak apartmandan uzaklaştığı görülüyor.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada kaçan kişinin bir önceki cinayetin de faili olduğu iddia edilen Aydın Altay olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalarda Aydın Altay'ın saklandığı ev tespit edildi.
Aydın Altay'ın yakalanması için operasyon başlatıldı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda şüpheliye 'Teslim ol' çağrısı yapıldı. Çağrıya cevap verilmemesi üzerine polis kapıyı açmaya hazırlanırken, evden bir el silah sesi geldi.

İçeri giren polisler şüpheli Aydın Altay'ın silahla başına ederek intihar ettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (DHA)

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