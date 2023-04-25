HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Filmleri aratmayan soygun: Duvarı delip kuyumcuya girdiler, kilolarca altın çaldılar!

Filmleri aratmayan soygun: Duvarı delip kuyumcuya girdiler, kilolarca altın çaldılar!

25.04.2023 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da Taşmağazalar Kuyumcular Çarşısı'nda akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Kuyumcu dükkanının duvarını delerek içeri giren hırsızlar 20 kilogramdan fazla altını alarak kayıplara karıştı.

Filmleri aratmayan soygun: Duvarı delip kuyumcuya girdiler, kilolarca altın çaldılar!

Erzurum'da bir iş yerinin duvarını delip yan taraftaki kuyumcuya giren, alarm ve kameraları devre dışı bırakan hırsızlar, yüklü miktarda ziynet eşyası ile altın ve para çaldı.

Taşmağazalar Kuyumcular Çarşısı'nda bir atölyenin çatısına çıkan hırsızlar, buradan yan taraftaki kuyumcunun duvarını delerek, alarm ve kameraları devre dışı bırakıp, içerideki ziynet eşyası ile altın ve parayı alarak kayıplara karıştı.

d1

Bayram tatili nedeniyle üç gündür kapalı olan iş yerini açmaya gelen Gürbüz Payveren, kuyumcu dükkanının kepenklerinin açılmaması üzerine olayı fark edince durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcuda yaptıkları incelemelerde, hırsızların kuyumcuya yan taraftaki atölyenin çatısından girdiklerini, duvarı deldikten sonra içerideki demir kapıyı keserek alt kata indiklerini tespit etti.

Ekipler, yaptıkları incelemelerde hırsızların kaçarken bazı ziynet eşyaları ile paraları da yerlere döktüğünü belirledi.

d2

Çevredeki iş yerleri ile güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polisler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İş yeri sahibi Gürbüz Payveren, AA muhabirine, çarşıda güvenlik sorunu olduğunu ve bu nedenle sık sık diğer esnafların da sorun yaşadığını savunarak, şunları söyledi:

"Bayram tatilinde hırsızlar içeriye girmiş, neyimiz var neyimiz yok, burada görüldüğü gibi her şeyi götürmüşler. Kasayı da kesmişler içini boşaltmışlar. Kameraları kırmış, kabloları kesmiş, alarmları iptal etmiş ve bütün cihazları kırmış, bize bomboş bir dükkan bırakmış. Dün geldik kepenk kalkmayınca olayı fark ettik. Dükkanın elektriklerini de kesmiş. Sonra komşular geldi, durumu öyle anladık. Buraya bilinçli, bilen veya becerikli birisi girmiş."

d3

ORTALAMA 20 İLA 25 KİLO ARASINDA ALTIN ÇALDILAR

Hırsızların yakalanmasında devlete olan inancının tam olduğunu vurgulayan Payveren, "Çalınan ürünlerimiz 14 ve 22 ayar üzerinden yüzükler, küpeler, burma bilezikler, büyük ve küçük künyeler, gerdanlıklar, bileklikler ne varsa hepsini götürmüşler. Ortalama 20 ila 25 kilo arasında altın çalınmış." diye konuştu.

Polislerin her yerden parmak izi aldığını dile getiren Payveren, normalde hafifçe vurulsa bile devreye giren alarmın, hırsızlıkta çalışmamasına bir anlam veremediklerini belirtti. (AA)

d4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran vahşet! Ahırda öldürdü, cesedini yaktıKan donduran vahşet! Ahırda öldürdü, cesedini yaktı
AK Partili Faruk Çelik'e tepki! AK Partili Faruk Çelik'e tepki!
"Benim Togg'u bir tur veririm" deyip şartını açıkladı!"Benim Togg'u bir tur veririm" deyip şartını açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu soygun

En Çok Okunan Haberler

Kira sorununa 3 alternatif! Hapis cezası geliyor

Kira sorununa 3 alternatif! Hapis cezası geliyor

İBB koymuştu, söküp denize attı!

İBB koymuştu, söküp denize attı!

"Maaşları 25 bin lirayı buldu" diyerek açıkladı! Atama tarihi...

"Maaşları 25 bin lirayı buldu" diyerek açıkladı! Atama tarihi...

Zincir marketlerin 2,7 milyarlık ceza itirazına ret

Zincir marketlerin 2,7 milyarlık ceza itirazına ret

İlçenin ‘en değerli arazisini’ alan Arap yatırımcıya kötü haber!

İlçenin ‘en değerli arazisini’ alan Arap yatırımcıya kötü haber!

CHP milletvekili çıkaracak mı? Makas kapandı! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu...

CHP milletvekili çıkaracak mı? Makas kapandı! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu...

İlginizi Çekebilir

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.