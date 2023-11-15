İstanbul'da bisikletli kadını takip edip, mastürbasyon yaptı: İğrenç olayda yeni gelişme

İstanbul'da dün trafikte bisikletiyle seyir halinde olan genç kadın, yanına yaklaşan bir aracın kendisini takip etmeye başladığını fark etti. Aracın özellikle önüne kırarak yavaş gitmeye başlamasından şüphelenen bisikletli kadın, 4-5 km boyunca sürücünün kendisini geçmesine izin vermediğini belirtti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekiplerinin görüntülerin incelemesi sonucu, kimliği belirlenen E.N.K. (55) gözaltına alındı.

Araçta şoför olarak çalıştığı belirlenen şüpheli ifadesinde, mesleğinin şoförlük olduğunu, bisikletli kadını özellikle takip etmediğini, tacizde bulunmadığını, sadece korna çaldığını öne süren şüpheli, araçta başka bir kadının bulunduğunu ancak arkaya saklandığı için videoda görünmediğini iddia etti. Şüpheli hakkında "hayasızca hareket, cinsel taciz" suçlarından yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

TUTUKLANDI

Bugün adliyeye getirilen E.N.K. savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin “Teşhir suretiyle cinsel taciz” suçundan tutuklanmasına hükmetti. E.N.K., tutuklanarak ceza evine gönderildi.





