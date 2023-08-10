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  4. İstanbul'da, bitişiğindeki temel kazısı sırasında hasar alan bina boşaltıldı!

İstanbul'da, bitişiğindeki temel kazısı sırasında hasar alan bina boşaltıldı!

10.08.2023 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bahçelievler'de bir binanın bitişiğinde yapılan temel kazısı sırasında, bina hasar aldı. Binadan duyulan sesler üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri binayı boşalttı.

İstanbul'da, bitişiğindeki temel kazısı sırasında hasar alan bina boşaltıldı!

İstanbul Bahçelievler'de inşaat alanına bitişik apartman, bina sakinlerinin sallantı yaşandığı ihbarı üzerine tedbir amaçlı tahliye edildi.

Şirinevler Mahallesi Hasan Tahsin Sokak'ta hafriyat çalışmaları yürütülen inşaat alanının yan tarafındaki 8 katlı Ulus Apartmanı'nın sakinleri, belediye ekiplerine, sallanan binadan ses geldiği yönünde ihbarda bulundu.

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Bahçelievler Belediyesi ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk inceleme sonrası binanın tedbiren boşaltılmasına karar verdi.

Apartmanda oturan bir aile belediye tarafından otele yerleştirilirken, diğer aileler kendi imkanlarıyla yakınlarının yanına yerleşti.

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Belediye ekipleri sokağa emniyet şeridi çekti. Bir zabıta aracı da apartmanın önünde tedbir amaçlı bekletiliyor.

İnşaat çalışmasına ara verilirken, boşaltılan binaya ilişkin kararın detaylı inceleme sonrası verileceği öğrenildi. (AA)

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Bahçelievler tahliye

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