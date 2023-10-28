İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi: Yüz binler alanı doldurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün Atatürk Havalimanı’nda Büyük İstanbul Mitingi düzenleniyor. Mitinge gitmek isteyen yüz binlerce vatandaş öğle saatlerinden itibaren Atatürk Havalimanı’na doğru yola çıktı. 7’den 77’e onlarca ellerinde Türk bayrakları ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar miting alanına akın etti.

İSRAİL ALEYHİNE SLOGAN

Katılımcılardan bazıları "Hepimiz Filistinliyiz" yazılı bantları kafalarına takarken, kimi vatandaşlar da çeşitli dillerde "Katliam bitsin, çocuklar ölmesin" ve "Filistinli çocukların sesi ol" yazılı dövizler taşıdı.

Miting alanında bekleyen bazı vatandaşlar, öğle namazını burada kıldı. Alanda, engelliler için de özel bir bölüm oluşturuldu. Sabahtan itibaren alanda yerlerini alan katılımcılar, yanlarında getirdikleri büyüklü küçüklü Türk ve Filistin bayraklarını sallarken, zaman zaman da İsrail aleyhine slogan attı.

ERDOĞAN HELİKOPTERLE GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Büyük Filistin Mitingine katılmak üzere helikopterle alana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan helikopter bir süre kalabalık üzerinde tur attıktan sonra miting alanına iniş yaptı.

CUMHUR İTTİFAKI DA KATILIYOR

Mitinge TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Cumhur İttifakı'ndan MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP lideri Mustafa Destici, HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP lideri Önder Aksakal da katıldı.





