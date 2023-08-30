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İstanbul'da Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü Yenikapı'daki etkinlikle kutlandı

30.08.2023 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen programa katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma yaptı.

İstanbul'da Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü Yenikapı'daki etkinlikle kutlandı

Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

İmamoğlu, 30 Ağustos 1922'de milletçe benimsenen o güçlü fikrin ve o büyük hedefin, özgürlük ve tam bağımsızlık olduğunu vurgulayarak, "Hepimizi birleştiren bu hedefe ulaşmak için milletçe hepimiz, 86 milyon insanımızın atası, dedesi, ninesi milletçe ne gerekiyorsa onu yaptık. Kanımızı, canımızı, varımızı, yoğumuzu ortaya koyduk. Ne yaptık? Birbirimizi ayrıştırmadık, ayırmadık, hepimiz için, hep birlikte mücadele ettik ve başardık." diye konuştu.

30 Ağustos'un bir son değil başlangıç olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atatürk, 'Bu zafer bize bir imkan veriyor. Biz bu imkanı, memleketimizin, milletimizin aydınlığa, mutlu ve rahata erişmiş geleceği için kullanacağız.' demiştir. 30 Ağustos Zaferi'yle kazandığımız bu imkanı, Cumhuriyet'i kurmak için kullandık. Aslında 30 Ağustos, Cumhuriyet için yola çıkış anıydı. Savaş meydanlarında, siperlerde elde ettiğimiz imkanı, çağdaşlaşma, aydınlanma ve pırıl pırıl bir gelecek yolunda dev adımlar atmak için kullandık. 30 Ağustos, bizi, hepimizi her türlü baskı ve esaretten kurtardı. O esaretten kurtarıp, Cumhuriyet'in eşit, özgür ve onurlu yurttaşları haline getiren mücadelenin en önemli, en kritik adımıdır. Onun için 30 Ağustos'u önemseyin. 30 Ağustos 1922'den bugüne hiçbir güç, milletimizin egemenliğine dayalı tam bağımsız bir ülke olmamızı engelleyememiştir, engelleyemeyecektir. Hepiniz eşitsiniz, hepiniz özgürsünüz, hepiniz bu milletin asil evlatlarısınız. Bunu unutmayın."

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İmamoğlu, gençlere umutsuz olmamaları tavsiyesinde bulunarak, "Doğru bildiğimiz yolda hep birlikte yürürsek, hep birlikte pırıl pırıl aydınlığa koşarsak, eninde sonunda mutlaka başarırız." dedi.

Programda daha sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına yapılan kısa film gösterildi. Ses, görüntü ve ışık gösterisi yapılan etkinlikte şarkıcı Gülşen konser verdi.

MALTEPE BELEDİYESİNDEN FENER ALAYI

Bu arada, Maltepe Belediyesince de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Maltepeliler, ellerindeki meşaleler ve Türk bayraklarıyla belediye önünden konserin gerçekleştirileceği Yaşar Kemal Kültür Merkezi önüne kadar bando eşliğinde yürüdü.

Gecede sahne alan Burcu Güneş, 10. Yıl Marşı başta olmak üzere bazı marşları ve sevilen şarkılarını seslendirdi. (AA)


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