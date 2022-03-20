HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'da buzlanan yollarda sürücülerin zor anları kamerada

İstanbul'da buzlanan yollarda sürücülerin zor anları kamerada

20.03.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kar yağışı ve buzlanma ile birlikte sürücüler zor durumda kalırken, kaza yapan bir otomobil ile yollarda kalan ambulansların görüntüleri kameralara yansıdı.

İstanbul'da kar yağışı gece boyunca etkisini sürdürürken, yola çıkan sürücüler zor anlar yaşadı.

Buzlanan yollarda kalan otomobiller, çevredeki vatandaşlardan gelen yardımlarla kurtarıldı. Mecidiyeköy'de yolda kalan bir ambulans, vatandaşların çabası ile çıkarken, sokakta kalan bir başka ambulans ise geri manevra yaparak sokaktan çıkmaya çalıştı.

Gaziosmanpaşa'da bir otomobil, yokuş aşağı inmeye kalkınca kaza kaçınılmaz oldu. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sokakta park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul'da sürücüleri zor durumda bırakan kar yağışı, gece boyunca sürdü.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 yaşında hayatının şokunu yaşadı! İlk kez o gördü13 yaşında hayatının şokunu yaşadı! İlk kez o gördü
Görüntüler sonrası uzman çavuş Ali Akdağlı görevine iade edildi Görüntüler sonrası uzman çavuş Ali Akdağlı görevine iade edildi
Saat 22.15'te devreye girdi! Art arda ateş açıldıSaat 22.15'te devreye girdi! Art arda ateş açıldı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yetişkin film yıldızı! Sözleri olay oldu: Boyutu için uyarıyorum

Yetişkin film yıldızı! Sözleri olay oldu: Boyutu için uyarıyorum

“Çirkinsin” dediler! Bikinili pozuyla cevap verdi

“Çirkinsin” dediler! Bikinili pozuyla cevap verdi

Tamamen üstsüz paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Tamamen üstsüz paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Dünyanın en uzun otomobili! İçindekiler herkesi şaşırttı

Dünyanın en uzun otomobili! İçindekiler herkesi şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.