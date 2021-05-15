HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da çalıntı araçla evin bahçesine daldılar! Çocuklar ölümden kıl payı kurtuldu

İstanbul'da çalıntı araçla evin bahçesine daldılar! Çocuklar ölümden kıl payı kurtuldu

15.05.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye’de çaldıkları araçla hız yapan şüpheliler bir evin bahçesine daldı. Bu sırada bahçede bisiklet süren çocuklar, ölümden kıl payı kurtuldu.

İstanbul'da çalıntı araçla evin bahçesine daldılar! Çocuklar ölümden kıl payı kurtuldu

Olay, Ümraniye Muşmula Caddesi Cemil Meriç Mahallesi üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, 2 kişi park halinde bulunan Volkwagen marka bir aracı çaldı. Çalıntı araçla mahalle arasında hızla seyreden şüpheliler, direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki bir araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çalıntı araç bir evin bahçesine daldı. Bu sırada bahçe bisiklet sürerek oyun oynayan 4 çocuk ölümden kıl payı kurtuldu. Yaşanan kaza mahallede büyük paniğe neden olurken, sokağa dökülen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Feci kazada 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetmişti! Son görüntüleri ortaya çıktıFeci kazada 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı

5 ÇOCUĞU ÖLÜMDEN KURTARDI

Çocukları arabanın altında kalmaktan kurtaran Mehmet Yiğit ise o anları anlatarak, "Ben bahçede arabamı yıkıyordum. Bir arabanın sokaktan hızla geçtiğini gördüm. O anda da çocuklar bahçede oyun oynuyordu. Arabanın tekrar sokağa döndüğünü görünce direksiyon hakimiyetini kaybedeceğini anladım. Çocukları hemen kenara çektiğim anda araba bahçeye daldı. Bisiklet ise arabanın altında kaldı. Ben müdahale etmeseydim en az 4-5 çocuk arabanın altında kalacaktı” diye konuştu.

Çaldıkları araçla kaza yapan şüpheli şahıslar, polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (İHA)

1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSosyal medyada yeni akım: Kırmızı ruj challengeSosyal medyada yeni akım: Kırmızı ruj challenge
Kritik veriler açıklandı! İşte son durumKritik veriler açıklandı! İşte son durum
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ümraniye

En Çok Okunan Haberler

İsrail Gazze'de medya binasını vurdu!

İsrail Gazze'de medya binasını vurdu!

Koronavirüs aşısı için tedarik takvimi belli oldu

Koronavirüs aşısı için tedarik takvimi belli oldu

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

Bir deri bir kemik! Kalça protezi iddiası

Bir deri bir kemik! Kalça protezi iddiası

Çok acı... Fotoğraf çekerken fark etti

Çok acı... Fotoğraf çekerken fark etti

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

13 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

13 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Maltepe'de 3 kişinin öldüğü çatışma! Sedat Peker detayı

Maltepe'de 3 kişinin öldüğü çatışma! Sedat Peker detayı

Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme mesajı!

Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme mesajı!

İlginç protesto! Otomobillerini yaktılar eve metrobüsle döndüler

İlginç protesto! Otomobillerini yaktılar eve metrobüsle döndüler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.